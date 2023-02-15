НАТО будет повышать обороноспособность Грузии и Молдавии

Министры обороны стран НАТО договорились увеличить поддержку Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии для повышения их оборонных возможностей. Об этом 15 февраля заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает «Интерфакс».

«Мы договорились усилить индивидуальную поддержку с целью повышения их обороноспособности», — сказал он после встречи НАТО на уровне глав военных ведомств.

Встреча министров обороны стран НАТО проходила в Брюселе 14 и15 февраля.

Накануне Столтенберг назвал нынешнюю стадию конфликта на Украине «войной логистик».