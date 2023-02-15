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    НАТО будет повышать обороноспособность Грузии и Молдавии

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    Министры обороны стран НАТО договорились увеличить поддержку Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии для повышения их оборонных возможностей. Об этом 15 февраля заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает «Интерфакс».

    «Мы договорились усилить индивидуальную поддержку с целью повышения их обороноспособности», — сказал он после встречи НАТО на уровне глав военных ведомств.

    Встреча министров обороны стран НАТО проходила в Брюселе 14 и15 февраля.

    Накануне Столтенберг назвал нынешнюю стадию конфликта на Украине «войной логистик».

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