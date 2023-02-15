Мертвую девятиклассницу из Петербурга нашли на крыше «Рено» у дома «на курьих ножках»

Следователи выясняют, как и почему погибла ученица девятого класса в Василеостровском районе Петербурга. Накануне днем ее тело нашли на помятом «Рено Дастере» рядом с одним из домов по Новосмоленской набережной. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 февраля.



Звонок в полицию поступил во вторник после четырех часов дня. Приехавший наряд убедился в том, что на машине лежит труп девочки лет пятнадцати. Следственно-оперативная группа позднее установит личность погибшей. Ею окажется девятиклассница, проживающая в новом ЖК, построенном неподалеку. Следователи также выяснили, что перед гибелью девятиклассница была на общем балконе 14-го этажа.

