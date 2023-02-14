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    Рецидивист с полусотней ключей пробрался в кабинет больницы на Костюшко. Понадобилась помощь Росгвардии

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    Утром в понедельник сотрудники больницы на улице Костюшко пришли на работу и застали в кабинете незнакомца. Он успел порыться в шкафу и ящиках рабочего стола.

    Незваный гость вскрыл дверь, подобрав ключ, сообщает 14 февраля пресс-служба Росгвардии по Петербургу. Выбор у него был большой — с собой нарушитель принес 50 ключей на четырех связках. Врачи нажали тревожную кнопку, а до прибытия помощи взломщика удерживал на месте персонал больницы.

    Оказалось, что «посетителя» больше десяти раз судили за кражи. Эта не удалась, и мужчину доставили в отдел полиции.

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