Рецидивист с полусотней ключей пробрался в кабинет больницы на Костюшко. Понадобилась помощь Росгвардии

Утром в понедельник сотрудники больницы на улице Костюшко пришли на работу и застали в кабинете незнакомца. Он успел порыться в шкафу и ящиках рабочего стола.

Незваный гость вскрыл дверь, подобрав ключ, сообщает 14 февраля пресс-служба Росгвардии по Петербургу. Выбор у него был большой — с собой нарушитель принес 50 ключей на четырех связках. Врачи нажали тревожную кнопку, а до прибытия помощи взломщика удерживал на месте персонал больницы.

Оказалось, что «посетителя» больше десяти раз судили за кражи. Эта не удалась, и мужчину доставили в отдел полиции.