Столтенберг подтвердил кибератаку на сайты НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил сообщения о кибератаках на сайты альянса в прошедшее воскресенье. Однако, по его словам, секретная информация все же не утекла в Сеть. Об этом 13 февраля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию генсека.

«Мы испытали серьезную атаку на наши ресурсы. Большинство наших сайтов уже доступны, но на некоторых пока проводятся работы», — сказал он.

Также Столтенберг добавил, что секретная информация не утекла и последствий для операций и миссий НАТО нет.

О кибератаке на сайты НАТО стало известно 13 февраля, сообщило агентство DPA. Атаке подвергся, в частности, сайт штаба Сил специальных операций альянса.