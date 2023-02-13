    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    2 м/с, зап

    756мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd72.79eur78.05

    Столтенберг подтвердил кибератаку на сайты НАТО

    1401
    4 комментария

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил сообщения о кибератаках на сайты альянса в прошедшее воскресенье. Однако, по его словам, секретная информация все же не утекла в Сеть. Об этом 13 февраля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию генсека.

    «Мы испытали серьезную атаку на наши ресурсы. Большинство наших сайтов уже доступны, но на некоторых пока проводятся работы», — сказал он.

    Также Столтенберг добавил, что секретная информация не утекла и последствий для операций и миссий НАТО нет.

    О кибератаке на сайты НАТО стало известно 13 февраля, сообщило агентство DPA. Атаке подвергся, в частности, сайт штаба Сил специальных операций альянса.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    НАТОКибератакаЙенс Столтенберг
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    Suricat13 Фев 2023 в 17:14
    украинские ребята решили узнать когда их кинут?)))
    +2−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close