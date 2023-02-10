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    «Хеликс» впитал лабораторную сеть «Синэво» в Белоруссии

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    Российская лабораторная служба «Хеликс» купила сеть «Синэво» в Белоруссии, теперь ей принадлежит 100 % доли крупнейшей лаборатории частной диагностики в республике. До сделки белорусская «Синэво» была частью европейской сети лабораторий «Медикавер», основанной в 2007 году, а также единственной лабораторией в республике, которая имела право проводить микробиологические исследования.

    В составе сети — 58 лабораторных пунктов в 23 городах республики и центральный в Минске, все они будут интегрированы в «Хеликс». Ребрендинг пройдет постепенно в течение 2023 года. «Некоторое время сеть будет работать одновременно под двумя брендами — «Синэво» и Helix, а потом перейдет полностью под бренд Helix», — сообщил Юрий Андрейчук, основатель и генеральный директор «Хеликс».

    В сети «Лабораторная служба Хеликс» более 600 диагностических центров и лабораторных пунктов в 200 городах России и Казахстане, пять лабораторных комплексов общей площадью более 12 тыс. квадратов в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске. За 2021 год выручка компании составила 16,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 1,69 миллиарда.

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