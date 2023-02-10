«Хеликс» впитал лабораторную сеть «Синэво» в Белоруссии

Российская лабораторная служба «Хеликс» купила сеть «Синэво» в Белоруссии, теперь ей принадлежит 100 % доли крупнейшей лаборатории частной диагностики в республике. До сделки белорусская «Синэво» была частью европейской сети лабораторий «Медикавер», основанной в 2007 году, а также единственной лабораторией в республике, которая имела право проводить микробиологические исследования.

В составе сети — 58 лабораторных пунктов в 23 городах республики и центральный в Минске, все они будут интегрированы в «Хеликс». Ребрендинг пройдет постепенно в течение 2023 года. «Некоторое время сеть будет работать одновременно под двумя брендами — «Синэво» и Helix, а потом перейдет полностью под бренд Helix», — сообщил Юрий Андрейчук, основатель и генеральный директор «Хеликс».