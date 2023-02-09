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    Производитель новой формы для военных в зоне СВО показал, как она выглядит

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    Новую форму для участников спецоперации на Украине показали в «Опытно-конструкторском бюро Гардарика». Летний комплект одежды разрабатывали около двух лет. Об этом 9 февраля сообщает РБК, ссылаясь на учредителя компании Артема Степаненко.

    По словам собеседника издания, производство для военных запустили около месяца назад. Корпус для пошива расположен на территории Гаврилов-Ямского льнокомбината, там задействованы полсотни человек.

    В состав комплекта входят тактическая куртка, брюки, боевая рубаха и кепка. В брюках есть набедренные карманы, можно регулировать высоту колена. Внутрь также вставляются наколенники из неопрена. Боевая рубаха сделана их хлопка с эластаном. Она пропитана средствами, которые препятствуют впитыванию запахов. Места для налокотников также предусмотрены.

    «Гардарика» собирается нанять около 500 человек, а также открыть цеха в Тульской области и одной из кавказских республик.

    Первая партия формы для военных, добавил Степаненко, будет готова через неделю. Один из комплектов отправят на «приёмку», и в случае успеха партия поступит на склады Минобороны, а затем и в подразделения.

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