Байден пригрозил Си Цзиньпину прекращением западных инвестиций за поддержку спецоперации РФ на Украине

Президент США Джо Байден летом прошлого года предупредил председателя КНР Си Цзиньпина о возможном прекращении поступления западных инвестиций за поддержку Пекином Москвы в проведении спецоперации ВС РФ на Украине. Об этом американский лидер 8 февраля заявил в интервью телеканалу PBS.





«Я звонил ему летом, чтобы сказать — это не угроза, просто наблюдение. Посмотрите, что произошло с Россией. 600 американских корпораций вышли из России, от McDonald’s до Exxon», — вспомнил Байден свой разговор с главой Китая (цитата по РБК).



По его словам, все ожидали, что Китай будет «вместе с Россией по Украине. Сейчас это не так», считает Байден.



«Вы всегда мне говорили, что вам нужны отношения с США и Европой для того, чтобы они инвестировали в Китай. Так кто будет инвестировать в Китай, если вы будете участвовать в таком же деле?», — пересказал Джо Байден свою версию беседы с Си Цзиньпином (цитата по ТАСС).