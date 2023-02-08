«Громкий хлопок — и потом машина горит». У «Старой Деревни» тушили Volkswagen

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Вспыхнувший посреди перекрестка минивэн напугал очевидцев в Приморском районе Петербурга днем 8 февраля. Очевидцы рассказали о громком хлопке.
В 12:33 экстренным службам поступило сообщение об автомобильном пожаре на пересечении Торфяной дороги и Заусадебной улицы, возле станции метро «Старая Деревня», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. По словам очевидца, загорелся Volkswagen Caddy. «В 4 метрах громкий хлопок — и потом машина горит», — рассказал Ден в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Пожар потушили в 12:40. Огонь уничтожил все сгораемые части «Фольксвагена». Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.