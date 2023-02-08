Архив США опубликовал подробности первого разговора Клинтона с Ельциным и письмо 1993 года о возможном конфликте России и Украины

Нацархив США опубликовал транскрипт первого разговора американского президента Билла Клинтона и российского лидера Бориса Ельцина, который состоялся 23 января 1993 года. Об этом стало известно 8 февраля из публикации соответствующего документа на сайте архива.
Из транскрипта беседы следует, что Клинтон пообещал «сделать все возможное, чтобы помочь демократическим реформам в России», а также предоставить экономическую помощь. «Я полон уверенности, что вместе мы сможем создать максимально тесное американо-российское партнерство», — сказал президент США Борису Ельцину (цитата по «Ъ»).
Также архив обнародовал письмо от 5 января 1993 года госсекретаря Лоуренса Иглбергера своему преемнику — Уоррену Кристоферу. Оно касается, в частности, отношений России и Украины.
В нем Иглбергер говорит, что мир в будущем окажется в эпохе «революционных преобразований». Бывший глава Госдепа указывает, что возможен «вооруженный конфликт между Россией и любой страной на ее периферии».
Причем он считал конфликт с Украиной «не самой вероятной, но, безусловно, самой опасной возможностью».