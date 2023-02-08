Самая дешёвая в России квартира продается за 135 тысяч рублей

Республика Коми лидирует в рейтинге самых дешёвых в России вторичных квартир, пригодных для жизни, который составило РИА Недвижимость на основе данных сервисов по недвижимости.



Самая дешёвая квартира стоит всего 135 тысяч рублей и находится в Инте, сообщает агентство 8 февраля. Это 43-метровая двушка в пятиэтажном доме 1973 года постройки. Она находится в залоге у банка. На втором месте — 30-метровая однокомнатная квартира в той же Инте за 140 тысяч рублей. Она расположена на последнем этаже пятиэтажного дома.



На третьем месте — 3-комнатная квартира в другом городе Коми — Воркуте. Её площадь — 78 квадратных метров, она расположена на последнем этаже трехэтажного дома 1992 года постройки. Продавец просит 160 тысяч рублей и согласен на торг.

