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    Боевые действия на Украине

    Кадыров рассказал, когда закончатся боевые действия на Украине

    7041
    24 комментария

    Боевые действия на Украине закончатся до конца года. Об этом 7 февраля заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Он выразил мнение, что европейские государства «признают неправильность своих действий» и начнут сотрудничество с Россией.

    «Другого не должно быть и не будет», — приводит слова Кадырова РИА Новости.

    Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Было проведено несколько раундов российско-украинских переговоров. В итоге глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев отказывается от собственных предложений и создает множество провокаций, чтобы затормозить переговорный процесс.

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    Комментарии 24

    Гость07 Фев 2023 в 17:02
    ципсота вся отметилась?
    +0−9
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