Кадыров рассказал, когда закончатся боевые действия на Украине

Боевые действия на Украине закончатся до конца года. Об этом 7 февраля заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он выразил мнение, что европейские государства «признают неправильность своих действий» и начнут сотрудничество с Россией.
«Другого не должно быть и не будет», — приводит слова Кадырова РИА Новости.
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Было проведено несколько раундов российско-украинских переговоров. В итоге глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев отказывается от собственных предложений и создает множество провокаций, чтобы затормозить переговорный процесс.