    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -10

    2 м/с, ю-з

    772мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd70.38eur76.73

    Украине передают танки, о поставках оружия думает Израиль: новости СВО за 5 февраля

    Что произошло за последние сутки

    1873
    1 комментарий
    Переговоры о поставках оружия Украине не утихают
    Переговоры о поставках оружия Украине не утихаютФото: Роман Данилкин / 63.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 5 февраля.

    Ситуация на Украине

    «РБК-Украина» сообщает, что Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких человек. В их числе — бывшие министры, которые занимали свои посты при президенте Януковиче. Названы имена экс-секретаря Совета нацбезопасности Андрея Клюева, экс-главы МВД Виталия Захарченко и экс-главы СБУ Александра Якименко.

    В Одессе работают над восстановлением электроснабжения после масштабной аварии на подстанции. В школах ввели двухдневные каникулы.

    Как рассказал министр энергетики Герман Галущенко, удалось вернуть свет более чем в треть домов, уже скоро в город доставят 31 мощный генератор.

    Поставки оружия

    Министр обороны Канады сообщила, что первый танк Leopard 2 уже отправлен на Украину. Всего Канада обещала передать четыре машины.

    По информации Financial Times, американская компания General Dynamics начнет производить для Украины танки Abrams.

    О возможных поставках оружия Украине рассказал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он пообещал, что рассмотрит этот вопрос в соответствии с национальными интересами Израиля, и не может давать никаких обещаний. При этом политик размышляет в том числе о передаче Украине системы ПВО «Железный купол».

    — Вопрос поставок оружия был рассмотрен и отвергнут предыдущим правительством Израиля. Я изучу этот вопрос и отвечу в наиболее адекватной манере, — сказал Нетаньяху телеканалу LCI.

    Переговоры о поставках оружия Украине не утихают
    Переговоры о поставках оружия Украине не утихаютФото: Роман Данилкин / 63.RU

    По теме

    Владимир ЗеленскийСШАУкраинаПолитикаСпецоперацияТанки

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close