Украине передают танки, о поставках оружия думает Израиль: новости СВО за 5 февраля

Переговоры о поставках оружия Украине не утихают Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



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Ситуация на Украине «РБК-Украина» сообщает, что Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких человек. В их числе — бывшие министры, которые занимали свои посты при президенте Януковиче. Названы имена экс-секретаря Совета нацбезопасности Андрея Клюева, экс-главы МВД Виталия Захарченко и экс-главы СБУ Александра Якименко. В Одессе работают над восстановлением электроснабжения после масштабной аварии на подстанции. В школах ввели двухдневные каникулы.

Как рассказал министр энергетики Герман Галущенко, удалось вернуть свет более чем в треть домов, уже скоро в город доставят 31 мощный генератор. Поставки оружия Министр обороны Канады сообщила, что первый танк Leopard 2 уже отправлен на Украину. Всего Канада обещала передать четыре машины. По информации Financial Times, американская компания General Dynamics начнет производить для Украины танки Abrams. О возможных поставках оружия Украине рассказал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он пообещал, что рассмотрит этот вопрос в соответствии с национальными интересами Израиля, и не может давать никаких обещаний. При этом политик размышляет в том числе о передаче Украине системы ПВО «Железный купол».

— Вопрос поставок оружия был рассмотрен и отвергнут предыдущим правительством Израиля. Я изучу этот вопрос и отвечу в наиболее адекватной манере, — сказал Нетаньяху телеканалу LCI.