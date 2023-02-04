Одесса полностью обесточена, а Дима Билан под санкциями: новости СВО за 4 февраля

Новых иноагентов традиционно объявляют по пятницам Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



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Внутренняя политика

Минюст включил в реестр новых иноагентов. В их числе — блогер Николай Соболев*, ведущий Александр Макашенец*, политик Павел Мезерин*, писательницы Елена Прокашева* (Елена Малисова*) и Екатерина Дудко* (Катя Сельванова*). Среди причин пополнения реестра новыми людьми названы их высказывания против спецоперации, поддержка Украины и пропаганда ЛГБТ-отношений.

Уровень высокой террористической опасности в Белгородской области сделали бессрочным. Ранее о таком решении сообщали власти Курской и Брянской областей. Ситуация на Украине Россия и Украина обменялись военнопленными. По информации Минобороны, в Россию вернулись 63 военнослужащих. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что на Украину вернулись 116 военных. На всей территории страны объявляли воздушную тревогу. Одесса оказалась полностью обесточена. Причина, как сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК, в масштабной аварии на подстанции — уже второй за сутки.

— Ситуация сложная, масштаб аварии существенный, быстро возобновить энергопитание, в частности критической инфраструктуры, невозможно, — написал в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Политик добавил, что уже поручил в течение суток привезти в Одессу все мощные генераторы, которые только есть у Минэнерго. Также в город должны привезти газотурбинную электростанцию, которую предоставили США. Поставки оружия Украине США объявили о новом пакете военной помощи Украине общей стоимостью более 2 миллиардов долларов. Пентагон сообщил, что пакет предусматривает системы ПВО, боевые машины пехоты, боеприпасы для ракетных комплексов Javelin и реактивных систем залпового огня HIMARS. Также в списке ракеты GLSDB, которые способные пролететь порядка 150 километров.

Помимо этого, США передадут Украине около 5,4 миллиона долларов, которые конфисковали у российского миллиардера Константина Малофеева. Он известен как основатель телеканала «Царьград». — Сегодня я объявляю, что я санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для их использования на Украине, — цитирует генпрокурора США Меррика Гарланда CNN.

О поставках оружия объявила Португалия. Премьер-министр страны рассказал агенству Lusa, что страна предоставит Украине танки Leopard 2.

Внешняя политика Канада добавила в санкционный список еще 38 россиян и 16 юрлиц. Причиной указана их связь «с российской пропагандой». В списке — корреспонденты ВГТРК, главред Службы информации НТВ, замдиректора «Коммерсанта» и другие. Также под санкции попали Михаил Галустян, Виктория Дайнеко, Дмитрий Дюжев, Лариса Долина, Дана Борисова и Дима Билан. Посол России в Канаде Олег Степанов пообещал корреспонденту ТАСС, что Россия даст на санкции ответ. — Ответ будет, так как мы всегда действуем по принципу взаимности. На каждое недружественное действие со стороны нынешних канадских властей мы будем отвечать, — передает его слова агентство.

The Daily Telegraph сообщает, что Британия может признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией. В таком случае уголовным преступлением будет считаться не только участие в ней, но и демонстрация ее символики. Однако окончательное решение, по информации журналистов, еще не принято. Во французском МИДе тем временем подчеркнули, что Франция продолжает выдавать россиянам визы. Также пресс-секретарь МИДа добавила, что «никто не выгоняет российских студентов».

— Необходимо оставить открытой возможность диалога с российским гражданским обществом. Она зависит от поступления обществу достоверной информации, — сказала Анн-Клер Лежандр в интервью RTVI. Потолок цен на нефть Совет Евросоюза вместе с Группой семи официально утвердил потолок цен на российские нефтепродукты, перевозимые морем. Это $100 за дизель и в $45 за дисконтные продукты.

— Потолок цен на нефтепродукты будет введен в действие в наших юрисдикциях 5 февраля 2023 года или вскоре после этой даты, — говорится в заявлении Минфина США. В документе подчеркивается, что США и союзники готовы провести в марте новый обзор цен и, при необходимости, скорректировать потолок. * Признан в РФ иноагентом