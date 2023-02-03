Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против казанского «Ак Барса». Встреча проходила 3 февраля в Петербурге.
Армейцы с Невы выиграли со счетом 7:4 (3:3, 2:1, 2:0). Голы за СКА забили Александр Никишин (9 минута), Эмиль Галимов (12, 37, 55, 57), Дмитрия Яшкин (14) и Марат Хуснутдинов (40).
У соперника заброшенными шайбами отметились Вадим Шипачев (5), Дмитрий Воронков (11) и Илья Сафонов (18).
Ранее стало известно, что форвард СКА Валентин Зыков после столкновения с нападающим «Ак Барса» Александром Радуловым потерял почти все зубы.