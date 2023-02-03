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    Хоккеисту СКА Зыкову выбили почти все передние зубы в матче против «Ак Барса»

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    Серьезную травму получил форвард СКА Валентин Зыков в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса», который проходил в Петербурге 3 февраля. В первом периоде он столкнулся с нападающим казанцев Александром Радуловым, в результате чего петербургский хоккеист потерял почти все передние зубы.

    Сразу после столкновения Зыков остался лежать на льду. Рефери посмотрели видеоповтор эпизода на предмет нарушения, но не увидели фола.

    Зыков уроженец Петербурга, но в детстве переехал в Москву, где играл за ЦСКА. За взрослую команду столичных армейцев провел всего один сезон 2011/2012, после чего уехал играть за границу. В 2021 году подписал контракт с СКА.

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    Ак БарсКХЛСКАХоккейСпортВыбили зубы
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