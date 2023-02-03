Дело о хулиганском видео с безногим мальчиком изучает прокуратура Петербурга. Возможен неожиданный поворот

Дело, появления которого добивался глава СКР Александр Бастрыкин, может не пройти прокурорскую проверку. Следствие разглядело на видео с участием петербургского школьника с особенностями хулиганство, теперь его ищет надзор.
По информации «Фонтанки», 3 февраля прокуратура Петербурга проверяет законность возбуждения уголовного дела о хулиганстве по факту ролика, всколыхнувшего общественность. Это стандартная закреплённая УПК процедура. Надзор изучает каждое постановление и либо утверждает, либо отменяет.
В данном случае вероятен как раз второй вариант.
Возбудить дело потребовал Александр Бастрыкин в тот же день, когда по соцсетям разлетелось видео, на котором подростки наседают с вопросами о потере ног на мальчика с протезами.
3 февраля в Следкоме оповестили, что поручение главы ведомства подчинёнными в Петербурге выполнено. В материалах указано, что оскорбительную видеосъёмку вели группой лиц по предварительному сговору и по мотивам ненависти и вражды к социальной группе «ребёнок-инвалид».
В релизе СК отмечалось, что участники съёмки говорили, что видео — постановка, но ролик «получил широкое распространение и стал предметом обсуждения».
О том, что дети договорились между собой о съёмке, например, сообщили в комитете по образованию Смольного. Директор учебного заведения назвала запись неудачной попыткой блоггинга. При этом мать главного героя видео в разговоре с «Фонтанкой» о постановке не говорила. По её словам, сын старается пропускать колкости мимо ушей, не держит обиду, а ребята признали вину.
Есть и обратная сторона «шутки». Родители одного из участников видео уже заявили, что сыну угрожали в парадной. Депутат петербургского ЗакСа Павел Крупник рассказал, что не только ему, и кто-то уже готов распять подростков, которых подвело чувство меры. Через «Фонтанку» он обращает внимание Бастрыкина, что на кону судьба трёх молодых людей, и обидчики всё же не заслужили, чтобы им ломали жизнь.