Дело о хулиганском видео с безногим мальчиком изучает прокуратура Петербурга. Возможен неожиданный поворот

Дело, появления которого добивался глава СКР Александр Бастрыкин, может не пройти прокурорскую проверку. Следствие разглядело на видео с участием петербургского школьника с особенностями хулиганство, теперь его ищет надзор.

По информации «Фонтанки», 3 февраля прокуратура Петербурга проверяет законность возбуждения уголовного дела о хулиганстве по факту ролика, всколыхнувшего общественность. Это стандартная закреплённая УПК процедура. Надзор изучает каждое постановление и либо утверждает, либо отменяет.

В данном случае вероятен как раз второй вариант. Возбудить дело потребовал Александр Бастрыкин в тот же день, когда по соцсетям разлетелось видео, на котором подростки наседают с вопросами о потере ног на мальчика с протезами. 3 февраля в Следкоме оповестили, что поручение главы ведомства подчинёнными в Петербурге выполнено. В материалах указано, что оскорбительную видеосъёмку вели группой лиц по предварительному сговору и по мотивам ненависти и вражды к социальной группе «ребёнок-инвалид».

В релизе СК отмечалось, что участники съёмки говорили, что видео — постановка, но ролик «получил широкое распространение и стал предметом обсуждения».