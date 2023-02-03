Продукты охлажденного спроса. Как российский пищепром адаптировался и ставил рекорды в 2022 году

Фото: Эрик Романенко/ТАСС Поделиться Поделиться





Прошлый год оказался для отечественной пищевой промышленности полным контрастов. Пока одни отрасли молотили рекордные объемы за счет рекордных же урожаев, ранее сделанных инвестиций и роста экспорта, выпуск других продуктов падал из-за сжимания спроса, а также подорожания и дефицита импортного сырья. Как выяснилось, без поставок извне даже сметану не сделать.



FMCG-рынок (товары повседневного спроса) в России по итогам 2022 года продемонстрировал самое глубокое снижение объемов продаж с момента кризиса 2014–2015 годов, сообщила исследовательская компания NielsenIQ. Номинальный рост составил 13,6%, однако если разложить эту цифру на составляющие, то вклад реального потребления оказался отрицательным (–3,4%), а сами цифры роста обусловлены инфляцией (17%), комментируют аналитики. То есть россияне потратили больше денег, но купили на них меньше.



Но если спрос сжимался, то производство росло. По данным Росстата, в целом за 2022 год выпуск продовольственных товаров увеличился на 0,4% по сравнению с 2021 годом.



Мясные рекорды

Для мясной отрасли 2022 год стал рекордным. «В целом в 2022 году производство всех видов мяса в России вырастет на 3,5%. Мы выйдем на рекорд — порядка 11,5 млн тонн в убойном весе», — рассказал глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин порталу Agrobook.ru.



По данным Росстата, абсолютный рекорд поставили производители мясных консервов, включая продукцию для детского питания: их выпуск вырос сразу на 28,9%. Впрочем, прочее мясное производство тоже было в плюсе. Российские предприятия по итогам прошлого года выпустили 3,4 млн тонн мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины и других видов мяса, что на 6,6% больше, чем год назад. Выпуск парной, остывшей или охлажденной свинины увеличился на 7,7%, составив 3,05 млн тонн. При этом производство охлажденного мяса птицы выросло лишь на 0,4% до 3,4 млн тонн. Колбас стали делать меньше, чем в 2021 году, на 1,3% (2,4 млн тонн).



Драйвером роста стала свинина: в строй введены новые свиноводческие объекты, а вспышек африканской чумы свиней было меньше, чем в прошлом году. Птицеводство восстанавливалось после 2021 года, когда свирепствовал птичий грипп. По говядине, наоборот, наблюдалось небольшое снижение, в том числе из-за сокращения объемов потребления. Но в целом россияне стали есть больше мяса, отмечает Сергей Юшин. Спрос стимулировали выплаты семьям с детьми и другие инструменты господдержки, отмечает эксперт.



Экспорт мясной продукции из России в 2022 году вырос на 13% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года, сообщили в Россельхознадзоре. Драйверами роста стали дружественные страны — Вьетнам, Китай, Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Белоруссия. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), доля мясного импорта на российском рынке, напротив, уменьшилась в 2022 году с 5 до 4%.



Что посеешь, то пожнешь

В плюсе оказалось и производство круп: оно выросло на 7,9%, до 1,8 млн тонн. Абсолютным лидером стала гречка: ее выпустили 493,6 тыс. тонн, что на 14,4% больше, чем в 2021 году. Здесь тоже без особых сюрпризов: урожай гречихи был рекордным. Избыток предложения позволил затормозить рост цен на эту продукцию, скакавший в марте — апреле «на фоне геополитических событий и связанного с ними повышенного спроса», комментируют в ИКАР. В Минсельхозе отметили, что небывалый урожай позволил и нарастить объемы экспорта. Основные импортеры гречневой крупы — страны бывшего СССР, пояснили в ИКАР.



Производство риса выросло скромнее — на 2,6%. Зато выпуск другого популярного гарнира — макаронных изделий — увеличился на 6,8%, составив 1,6 млн тонн. Один из крупнейших игроков рынка, «Макфа», в 2022 году заявил о росте производства на 25%, до 170 тыс. тонн, то есть более 10% всего объема выпуска. Рекорда удалось добиться благодаря запуску новых производственных линий на Южном Урале.

Сжали булки

Российские предприятия в 2022 году выпустили 8,7 млн тонн муки, что на 5,3% больше, чем в 2021 году. При этом производство хлебобулочных изделий упало на 2,9% — до 5,1 млн тонн. Несмотря на хороший урожай зерновых и падение цен на муку, хлебопеки оказались не в лучшей ситуации. «В уходящем году мы ощущали кратные повышения цен на ингредиенты, материалы, упаковку и автотехнику — в результате отрасль генерировала убытки», — комментировал на конференции «Хлебопекарное производство в РФ — 2022» президент Российского союза пекарей (РСП) Алексей Лялин.



Мораторий на рост цен на хлеб при подорожании сырья и отсутствии господдержки может привести к тому, что производители «просто вымрут», считает владелец крупнейшего в стране БКХ «Коломенский» Алексей Тулупов. Впрочем, это не помешало компании выкупить бизнес ушедшего с рынка финского производителя Fazer и раскритиковать прежний менеджмент за неэффективную работу.

Кефирный минимум

Среди молочных продуктов в 2022 году сильнее всего вырос выпуск сливочного масла — на 11,2%, до 314 тыс. тонн. Также в плюсе оказались сыры: их производство увеличилось на 3,3%, до 669 тыс. тонн. Собственно молоко прибавило в объемах 2,4%. Всего отечественные заводы разлили 5,7 млн тонн продукции.

А вот прочие категории ушли в минус. Например, в 2022 году производство творога снизилось по сравнению с 2021 годом на 7,7%, до 457 тыс. тонн. Выпуск кисломолочных продуктов (кроме сметаны) сократился на 9,9%, до 2 млн тонн, сметаны — на 0,5%, до 533,9 тыс. тонн.



С одной стороны, снижение доходов населения заставляет сокращать потребление «молочки» и переходить на более доступные продукты, например питьевое молоко, комментируют в ИКАР. С другой — на фоне снижения импорта из стран дальнего зарубежья (в первую очередь, из Новой Зеландии) росло производство отечественного сливочного масла. Но и на эту продукцию спрос стагнирует на фоне снижения покупательной способности.

Производство кисломолочной продукции — в частности, кефиров и йогуртов — и вовсе оказалось на историческом минимуме. На это повлиял, в частности, уход производителей упаковки и возникший из-за этого дефицит тетрапаков и их аналогов. Также компании столкнулись с перебоями с поставками фруктовых наполнителей. Сказывалось и решение иностранных игроков покинуть российский бизнес: производствам понадобился таймаут для перезапуска под новыми брендами.



По мнению участников рынка, серьезную проблему для молочной отрасли создает зависимость от импорта — в частности, заквасок. «Если вдруг Европа введет санкции на молочные закваски, то сметаны у нас в России не будет», — заявил основатель крупнейшего производителя органических продуктов «АгриВолга» Сергей Бачин в интервью РБК.



Продукты особого регулирования

Производство сахара и подсолнечного масла, с резким подорожанием которых российские власти боролись весь 2021 год, тоже пошло в рост.

Нерафинированного подсолнечного масла и его фракций отечественные предприятия выпустили на 14,3% больше, чем год назад, — 6 млн тонн. Рафинированного — 2,5 млн тонн, что на 5% больше, чем в 2021 году.

Рывок также стал результатом накопленного потенциала отрасли. Ранний запуск заводов на запасах старого урожая, рекордный объем производства нового сырья, его низкие на этом фоне цены, а также ввод в строй нескольких крупных маслоэкстракционных заводов помогли поставить рекорд в производстве растительных масел, отмечают в ИКАР.



Сахар такой внушительной динамикой похвастаться не смог: его выпуск вырос на 1,5%, до 6,02 млн тонн. Собрать больше сырья помог рост посевных площадей сахарной свеклы. Но в будущем потребление сахара внутри страны будет падать — как за счет негативной демографии, так и за счет введения акциза на сладкие напитки.

Рыба ищет, где глубже переработка

В отличие от мяса, производство рыбы в 2022 году демонстрировало разнонаправленную динамику. На подъеме оказался выпуск рыбного филе — свежего или охлажденного — на 19,7%, замороженного — на 9,2%.

Драйвером стал минтай. Российские рыбопромышленники нарастили его выпуск на 16,8%, до 139 000 тонн, свидетельствуют данные Ассоциации добытчиков минтая. Это позволило им впервые в истории с момента наблюдения (начала 2000-х годов) обогнать главного конкурента — США. Это удалось, в первую очередь, за счет модернизации и переоборудования флота. При этом Россия нарастила не только производство, но и экспорт филе минтая — на 53,9%, до 117 000 тонн.



Просто мороженой рыбы произвели на 7,3% меньше, чем за 2021 год, — 2,8 млн тонн. Снижение выпуска рыбных консервов в 2022 году по сравнению с 2021 годом составило 5,8%. Рыбных пресервов отечественные переработчики сделали на 9,7% меньше, чем за 2021 год.

Снижение производства консервов связано с сокращением потребления на фоне роста цен на сырье, ранее комментировал Александр Панин, председатель Рыбного союза. По данным этой организации, сайра за последние три года подорожала в три раза, а стоимость горбуши только в 2022 году увеличилась в два раза по сравнению с позапрошлым годом.



Особняком стоит проблема с красной рыбой. Резкое сокращение поставок лосося из Чили и с Фарерских островов, на которые приходилось 80% от общего объема потребления этого вида в стране, привело к росту цен на эту рыбу более чем в два раза. Это стало головной болью ресторанного сегмента в первой половине 2022 года. Отечественное производство всей потребности пока не покрывает.



Перспективы импортозамещения

По оценкам ИКАР, рост производства в ряде отраслей стал одним из факторов, который позволил стабилизировать цены и затормозить разогнавшуюся в начале года инфляцию.

Рост в основном стал результатом успехов сельского хозяйства, отмечают в агентстве INFOLine. «Рекордный урожай зерновых и масличных культур и накопленный потенциал агропромышленного комплекса поддержали развитие отрасли на фоне санкционного давления», — говорится в отчете. Но у перерабатывающего сегмента ситуация менее радужная: во всяком случае, объемы кредитования обвалились на 50%.

С одной стороны, в России сохраняется огромный потенциал по наращиванию производства и переработки сельхозпродукции. «Но реализовать его в условиях изоляции будет крайне сложно, а в высокотехнологичных сегментах невозможно», — отмечают в INFOLine. Без доступа к современным технологиям и оборудованию многие инвестпроекты рискуют быть замороженными. Тормозом будет выступать также падение доходов населения. В условиях снижения потребления внутри страны экспорт готовой продукции становится еще более значимым.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

