РБК: Покупатель заводов Fazer в России рассказал о «воровстве или идиотизме» в компании

Бизнес Fazer в России работал неэффективно из-за решений местного менеджмента. Об этом в интервью РБК заявил Алексей Тулупов, владелец булочно-кондитерского холдинга «Коломенский», который весной 2022 года купил российский бизнес финской компании. В результате сделки, как уточняется, «Коломенский» получил три производственные площадки в Петербурге и одну в Москве. В общей сложности там работали 2,3 тыс. человек.

Тулупов рассказал, что Fazer закупал сырьё и материалы для российского производства в среднем на 10% дороже, чем «Коломенский». Так происходило, потому что финны не контролировали сотрудников. По мнению Тулупова, это «было воровство или идиотизм».

