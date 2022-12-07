    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -7

    1 м/с, ю-в

    759мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd62.91eur66.11

    РБК: Покупатель заводов Fazer в России рассказал о «воровстве или идиотизме» в компании

    1422
    8 комментариев

    Бизнес Fazer в России работал неэффективно из-за решений местного менеджмента. Об этом в интервью РБК заявил Алексей Тулупов, владелец булочно-кондитерского холдинга «Коломенский», который весной 2022 года купил российский бизнес финской компании. В результате сделки, как уточняется, «Коломенский» получил три производственные площадки в Петербурге и одну в Москве. В общей сложности там работали 2,3 тыс. человек.

    Тулупов рассказал, что Fazer закупал сырьё и материалы для российского производства в среднем на 10% дороже, чем «Коломенский». Так происходило, потому что финны не контролировали сотрудников. По мнению Тулупова, это «было воровство или идиотизм».

    Собеседник издания обратил внимание на то, что на площадке Fazer, которая производила в 1,5 раза меньше, чем на площадке «Коломенского», работало в 1,5 раза больше сотрудников.

    «Коломенский» планирует увеличить эффективность российских заводов Fazer, в 2,5 раза сократив количество так называемых единиц складского учёта. Их останется около 100. Компания будет отказываться от продуктов, на которых производство не зарабатывало, а теряло деньги.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    Huga Birchtree07 Дек 2022 в 11:39
    Наконец-то бизнесы западных воров, наживающихся на Российских гражданах, переходят в руки грамотных управленцев!
    +0−0
    dragvs07 Дек 2022 в 11:37
    Короче будет оптимизец, думаю рабочим уже стоит приготовиться к сокращениям "издержек" и на них самих.
    +0−0
    Pravda17807 Дек 2022 в 11:35
    Всё понятно: будет дороже хлеб и будет больше пальмы!
    +3−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close