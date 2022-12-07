РБК: Покупатель заводов Fazer в России рассказал о «воровстве или идиотизме» в компании

Бизнес Fazer в России работал неэффективно из-за решений местного менеджмента. Об этом в интервью РБК заявил Алексей Тулупов, владелец булочно-кондитерского холдинга «Коломенский», который весной 2022 года купил российский бизнес финской компании. В результате сделки, как уточняется, «Коломенский» получил три производственные площадки в Петербурге и одну в Москве. В общей сложности там работали 2,3 тыс. человек.
Тулупов рассказал, что Fazer закупал сырьё и материалы для российского производства в среднем на 10% дороже, чем «Коломенский». Так происходило, потому что финны не контролировали сотрудников. По мнению Тулупова, это «было воровство или идиотизм».
Собеседник издания обратил внимание на то, что на площадке Fazer, которая производила в 1,5 раза меньше, чем на площадке «Коломенского», работало в 1,5 раза больше сотрудников.
«Коломенский» планирует увеличить эффективность российских заводов Fazer, в 2,5 раза сократив количество так называемых единиц складского учёта. Их останется около 100. Компания будет отказываться от продуктов, на которых производство не зарабатывало, а теряло деньги.