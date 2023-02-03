Петербург накрывает гриппом и ОРВИ

Число заболевших гриппом и ОРВИ в Петербурге увеличивается от недели к неделе, сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.



Как сообщается 3 февраля в Telegram-канале ведомства, за четвертую неделю 2023 года заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 14,1 % по сравнению с предыдущей неделей.

Среди вирусов гриппа нарастает количество лабораторного подтверждения вируса В, также регистрируются заболевания, вызванные вирусом гриппа А/Н1N1/09.

В Петербурге болеет очень много детей — число карантинных классов в школах города за неделю увеличилось в три раза.