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    Петербург накрывает гриппом и ОРВИ

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    Число заболевших гриппом и ОРВИ в Петербурге увеличивается от недели к неделе, сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.

    Как сообщается 3 февраля в Telegram-канале ведомства, за четвертую неделю 2023 года заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 14,1 % по сравнению с предыдущей неделей.

    Среди вирусов гриппа нарастает количество лабораторного подтверждения вируса В, также регистрируются заболевания, вызванные вирусом гриппа А/Н1N1/09.

    В Петербурге болеет очень много детей — число карантинных классов в школах города за неделю увеличилось в три раза.

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