В Энергодаре взорвалась машина. Погиб сотрудник МВД, в домах выбиты стёкла

В Энергодаре 3 февраля около 7:50 прогремел взрыв, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своём телеграм-канале.
По его словам, взорвался автомобиль. Ударная волна была такая, что в соседних домах вылетели окна вплоть до девятого этажа, также уничтожена соседняя машина. По предварительным данным, в результате взрыва погиб сотрудник органов внутренних дел.
Владимир Рогов
«Место преступления оцеплено. На данный момент пожар потушен. Взрывотехники проверяют наличие взрывчатки во избежание повторного взрыва», — пишет Рогов.
Он утверждает, что это был теракт.