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    Боевые действия на Украине

    В Энергодаре взорвалась машина. Погиб сотрудник МВД, в домах выбиты стёкла

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    Фото: Владимир Рогов
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    В Энергодаре 3 февраля около 7:50 прогремел взрыв, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

    По его словам, взорвался автомобиль. Ударная волна была такая, что в соседних домах вылетели окна вплоть до девятого этажа, также уничтожена соседняя машина. По предварительным данным, в результате взрыва погиб сотрудник органов внутренних дел.

    Владимир Рогов

    «Место преступления оцеплено. На данный момент пожар потушен. Взрывотехники проверяют наличие взрывчатки во избежание повторного взрыва», — пишет Рогов.

    Он утверждает, что это был теракт.

    Фото: Владимир Рогов

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