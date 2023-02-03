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    Больше не бесплатно. Платная парковка вернулась в норму после сбоя

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    Зона платной парковки в центре Петербурга вернулась в штатный режим работы. Об этом 3 февраля сообщило СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

    «Не забывайте оплачивать парковочные сессии», — напоминают в учреждении.

    Вчера ГЦУП проинформировало, что в связи с проведением технических работ зафиксированы сбои при оплате стоянки в зоне платной парковки в центре Петербурга, и штрафы за неоплату парковочной сессии 2 числа начисляться не будут.

    Кроме того, вчера не работали многие городские цифровые сервисы. Не зайти было на сайт «Здоровье петербуржца» («Горздрав»), портал для электронных обращений, портал «Наш Санкт-Петербург», «Яндекс» не показывал движение общественного транспорта в Петербурге. Бюджетные организации потеряли доступ к своей бухгалтерии. В городской администрации подтвердили сбой — он произошёл на одной из систем хранения данных распределенного регионального центра обработки данных (РРЦОД). Последствия обещали устранить до пятницы.

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