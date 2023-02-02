Микроавтобус намотало на фонарный столб в Петергофе

Автор: Видео: <a href="https://vk.com/wall-68471405_17628725" target="_blank" class="io-leave-page _">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Автомобиль влетел в столб в Петродворцовом районе Петербурга днем 2 февраля. Жуткие последствия ДТП запечатлели очевидцы.
На улице Демьяна Бедного в Петергофе грузовой Ford Transit занесло с проезжей части в фонарный столб на тротуаре, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Виктория. От удара микроавтобус буквально намотало на столб. Сам фонарь при этом устоял.
О пострадавших не сообщается. По словам участницы группы Елены, водитель остался жив. Подробности произошедшего уточняются.