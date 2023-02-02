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    Микроавтобус намотало на фонарный столб в Петергофе

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    Автор: Видео: <a href="https://vk.com/wall-68471405_17628725" target="_blank" class="io-leave-page _">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>

    Автомобиль влетел в столб в Петродворцовом районе Петербурга днем 2 февраля. Жуткие последствия ДТП запечатлели очевидцы.

    На улице Демьяна Бедного в Петергофе грузовой Ford Transit занесло с проезжей части в фонарный столб на тротуаре, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Виктория. От удара микроавтобус буквально намотало на столб. Сам фонарь при этом устоял.

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    О пострадавших не сообщается. По словам участницы группы Елены, водитель остался жив. Подробности произошедшего уточняются.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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