Год условно дали в Петербурге двум мужчинам за разбитое стекло трамвая

Наказание в виде лишения свободы на год получили двое мужчин, которые в феврале прошлого года разбили стекло и зеркало у трамвая. Задерживала их Росгвардия.



Как сообщает Горэлектротранс 2 февраля, речь идет о происшествии, которое имело место почти год назад — 9 февраля 2022 года. Тогда два человека повредили трамвайный вагон на проспекте Маршала Жукова. Водитель вызвал наряд Росгвардии, который и задержал нарушителей. Действия их квалифицировали как вандализм, осуществленный группой лиц.



Напомним, уже два года у Горэлектротранса работает так называемая «тревожная кнопка» — круглосуточный контроль за безопасностью со стороны Росгвардии. Из сравнительно свежих инцидентов — погоня за трамвайным дебоширом на Тихорецком проспекте и буйство троих пассажиров на проспекте Стачек. Осенью 2022 года у станции метро «Московская» из троллейбуса выгнали женщину с детьми, они в ответ запустили в стекло бутылкой.

