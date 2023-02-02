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    Год условно дали в Петербурге двум мужчинам за разбитое стекло трамвая

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    Наказание в виде лишения свободы на год получили двое мужчин, которые в феврале прошлого года разбили стекло и зеркало у трамвая. Задерживала их Росгвардия.


    Как сообщает Горэлектротранс 2 февраля, речь идет о происшествии, которое имело место почти год назад — 9 февраля 2022 года. Тогда два человека повредили трамвайный вагон на проспекте Маршала Жукова. Водитель вызвал наряд Росгвардии, который и задержал нарушителей. Действия их квалифицировали как вандализм, осуществленный группой лиц.


    Напомним, уже два года у Горэлектротранса работает так называемая «тревожная кнопка» — круглосуточный контроль за безопасностью со стороны Росгвардии. Из сравнительно свежих инцидентов — погоня за трамвайным дебоширом на Тихорецком проспекте и буйство троих пассажиров на проспекте Стачек. Осенью 2022 года у станции метро «Московская» из троллейбуса выгнали женщину с детьми, они в ответ запустили в стекло бутылкой.

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