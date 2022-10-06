Пассажиры выгнали женщин с детьми из троллейбуса у «Московской», а те в ответ запустили в транспорт бутылкой

В троллейбусе в Московском районе Петербурга не на шутку сцепились пассажиры. Закончилось дело выдворением двух женщин с детьми и колясками и полетом бутылки в дверь.

Читатель «Фонтанки»

На записях, присланных «Фонтанке» читателем 6 октября, виден уже разгар конфликта. Несколько женщин и мужчина пытаются выгнать из салона женщину в платке, слышны просьбы вызвать полицию, женщину пытаются силой за воротник поднять с сиденья. «Надо было вести себя нормально», — говорит мужчина посреди криков. В какой-то момент сидевший рядом с женщиной в платке подросток подскакивает и тоже встревает в ссору, быстро переходя на мат и неприличные жесты.

Конфликт разгорается, едва не доходя до драки. В конце концов женщину и еще двух ее подруг или родственниц вместе с детьми и двумя колясками выталкивают наружу, в процессе напугав совсем маленького ребенка: слышно, как он заходится в плаче. Однако оказавшись на улице, женщины достали стеклянные бутылки. От драки посерьезнее всех спасли закрывшиеся двери троллейбуса. Одну бутылку, судя по видео в группе «ДТП и ЧП», обиженные мамочки успели запустить в салон, второй женщина сначала просто стучала по двери, а когда троллейбус тронулся, запустила в закрытую дверь. Бутылка разбилась, разлетевшись осколками.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», конфликт между пассажирами троллейбуса № 29 произошел около 15:50 5 октября на остановке у станции метро «Московская». Причина предприятию не известна, «так как отсутствует первоисточник». Заметив ссору, водитель троллейбуса принял решение закрыть двери, физически оградив конфликтующие стороны друг от друга, а затем по просьбе оставшихся пассажиров отъехал от остановки. «Это позволило остановить развитие ситуации и пресечь возможный ущерб для пассажиров», — добавили в ГЭТ.