Пассажир трамвая в Петербурге решил поиграть в Диллинджера, но удостоится внимания только людей в белых халатах

Сотрудники Росгвардии фактически спасли мужчину, которого приехали задерживать после сообщения о дебоше в трамвае.
Как сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и области 11 ноября, тревожную кнопку в трамвае маршрута № 55 водитель нажал за пять минут до шести утра. Когда наряд прибыл на место на Тихорецкий проспект, сотрудник ГЭТа сообщил, что нетрезвый пассажир сначала разбил стекло переговорного окна кабины водителя.
Потом мужчина решил экстравагантно выйти через форточку, и ему это удалось.
Росгвардейцы отправились искать похожего по описанию мужчину. И нашли его лежащим на трамвайных путях в районе Политехнической улицы.
Выход из трамвая был красивым, но закончился черепно-мозговой травмой. Скорая увезла дебошира в больницу.