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    Капот припаркованной Mitsubishi заполыхал в Ульяновке. Изъят кусок ткани

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    Полиция Ленобласти выясняет обстоятельства автомобильного пожара, произошедшего минувшим вечером в Тосненском районе Ленобласти. Кому-то не понравилась старенькая «Митсубиши», припаркованная у одного из домов.

    В 19:47 1 февраля в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что у дома 8 по Железнодорожной улице в Ульяновке горит капот автомобиля — возможно, на него что-то бросили. Прибывшие на место правоохранители обнаружили красный Mitsubishi Outlander 2004 года выпуска с обгоревшей передней частью. Принадлежит машина 35-летней местной жительнице.

    С места происшествия изъяли кусок ткани. Хозяйка машины написала заявление в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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