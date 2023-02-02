Капот припаркованной Mitsubishi заполыхал в Ульяновке. Изъят кусок ткани

Полиция Ленобласти выясняет обстоятельства автомобильного пожара, произошедшего минувшим вечером в Тосненском районе Ленобласти. Кому-то не понравилась старенькая «Митсубиши», припаркованная у одного из домов.
В 19:47 1 февраля в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что у дома 8 по Железнодорожной улице в Ульяновке горит капот автомобиля — возможно, на него что-то бросили. Прибывшие на место правоохранители обнаружили красный Mitsubishi Outlander 2004 года выпуска с обгоревшей передней частью. Принадлежит машина 35-летней местной жительнице.
С места происшествия изъяли кусок ткани. Хозяйка машины написала заявление в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.