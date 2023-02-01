«Кандидаты без китайского не рассматриваются». Петербургский бизнес ищет общий язык с Поднебесной

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербургские работодатели усиленно привлекают специалистов в сфере логистики, закупок и продаж со знанием китайского языка. В описании вакансий предприниматели не скрывают: нужда возникла в том числе из-за санкций и переориентации на рынки дружественных стран. Языковые школы тоже чувствует, куда подул ветер.



Рост спроса на специалистов, владеющих китайским языком, обратил внимание рекрутинговый портал hh.ru. По данным аналитиков, в целом по стране в 2022 году работодатели разместили 7,6 тысячи таких вакансий, что на 70% больше, чем в 2021 году, и на 45% — чем до пандемии.



Почти половину всех работников со знанием китайского желала нанять Москва (около 3500 вакансий и 45% всех предложений в России). Предприятия Петербурга разместили 900 вакансий, или 12%. В пятерку лидеров также вошли Приморский край (около 400 вакансий, 5%), Новосибирская (более 330 предложений, 4,4%) и Московская область (около 280 вакансий, 3,6%). В Петербурге динамика была не такой резкой, как в целом по стране: по сравнению с 2021 годом спрос на «китаистов» у местных работодателей вырос на 43%.



Тенденция вполне объяснима. Товарооборот Китая и России по итогам 2022 года достиг $190 млрд, увеличившись на 29%. После введения западных санкций на фоне спецоперации на Украине Россия перенаправила в КНР значительные объемы нефти и угля. Китайские компании, в свою очередь, резко нарастили экспортные поставки в Россию, воспользовавшись уходом отсюда европейских игроков. В результате китайский экспорт товаров в Россию вырос на 12,8%, до $76,1 млрд, а импорт из России — на 43,4%, до $114,1 млрд. О переориентации на Китай, в частности, заявляли представители строительной отрасли, производители измерительных приборов, не говоря уже об автомобильном рынке.



Сколько платят работникам, владеющим китайским языком?

В прошлом году специалистам со знанием китайского в Петербурге в среднем предлагали 70 000 рублей, что на 12% ниже, чем в среднем по стране (79 790 рублей). В январе 2023-го средние ставки выросли уже до 80 000 рублей — на 23% больше, чем за год до этого. Для сравнения: средняя зарплата петербуржца января к январю, по данным hh.ru, выросла всего на 5%. Так что ценные языковые навыки могут дать заметную добавку к трудовому доходу. По стране в целом за год заработные платы «китаистов» подросли на 18%.



Среди опубликованных в Петербурге вакансий самый большой максимальный заработок предлагает компания «Эрланг», которая занимается поставками судового оборудования. Специалисту, который будет искать поставщиков в Китае и в Турции, работодатель готов платить от 80 000 рублей до 1 млн рублей в месяц. В вакансии уточняется, что речь идет об окладе и процентах от маржи.

Самую крупную начальную сумму (от 400 тысяч рублей в месяц) заявила группа компаний «Альпы», которая занимается добычей полезных ископаемых и деревообрабатывающим производством. Она хочет нанять коммерческого директора для поиска клиентов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Где нужны специалисты со знанием китайского?

По данным hh.ru, чаще всего работодатели ищут специалистов со знанием китайского языка в сфере «Транспорт и логистика» (39% вакансий от всего объема предложений для таких работников). «В данном случае наиболее востребованы кандидаты, знающие китайский язык и имеющие профессию специалиста по закупкам и снабжению, специалисты по ВЭД, логисты по работе с контейнерным оборудованием», — комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад. Также востребованы специалисты из сферы «Продажи» (30%), «Производство» (29%), «Закупки» (26%) и «Административный персонал» (15%), «Наука, образование» (6%) и «ИТ-технологии» (6%).



Одни работодатели отмечают, что владение языком Поднебесной при рассмотрении кандидатур будет преимуществом для соискателя, другие добавляют, что оно будет «весомым». Ряд предприятий отмечают, что даже не будут рассматривать претендентов без свободного китайского. Одна из компаний и вовсе ищет работника, для которого этот язык будет родным.



Почему возник повышенный спрос на «китаистов»?

Возникшие потребности в штатных единицах со специальными лингвистическими навыками некоторые компании объясняют прямо в описании вакансии. Так, «Эрланг» отмечает, что выбрал направление импорта, которое обладает «конкурентными преимуществами в текущей рыночной ситуации». «В условиях ограниченных бюджетов строительства, а также действия санкций, наложенных на российские предприятия европейскими и американскими производителями, основными партнерами создаваемого бизнеса стали производители судового оборудования Китая», — отмечает предприятие.



Поставщик импортных оптико-электронных компонентов и решений для оптоэлектронной промышленности, биотехнологий и медицины «Интегра» ищет руководителя отдела внешнеэкономической деятельности. В обязанности специалиста будет входить поиск и установление партнерских отношений с «производителями высокотехнологичных компонентов в дружественных странах: Китай, Индия и др.)». В списке партнеров на сайте компании много предприятий из «недружественных» государств, например Германии и США.

Компания «Класс-Инжиниринг», которая специализируется на производстве комплектующих, ищет работника со знанием китайского, который будет размещать заказы на изготовление деталей по чертежам. Судя по сайту, предприятие является официальным представителем в России ряда брендов промышленного оборудования из Нидерландов, США, Италии и Украины.



Поставщик твердосплавных изделий и порошковых материалов «Гринс» хочет нанять сотрудника, который будет искать новых поставщиков оборудования, комплектующих и материалов в Китае и Индии, а также улучшать условия работы с действующими поставщиками в Китае.

Некоторые предприятия объясняют потребность в «китаистах» расширением бизнеса. К примеру, об этом говорит логистический оператор ADL logistics. О «росте компании» также сообщает производитель пищевых ингредиентов и специй «Компания Время», который ищет менеджера снабжения и ВЭД, способного вести устное общение и переписку на китайском.



Компания «Импорт Хоум», которая развивает сеть интерьерных салонов, «в связи с расширением штата» ищет сразу двух сотрудников со свободным китайским для организации работы с зарубежными поставщиками. Судя по сайту, до этого компания в основном специализировалась на торговле интерьерными брендами из США и Европы. Одно из юрлиц компании — ООО «Импорт Хоум» — при этом находится в процессе ликвидации.



Продажи в Китай хочет наладить ИТ-компания NSYS Group (ООО «Техностар»). Разработчик продуктов для мобильной электроники ищет менеджера по продажам со свободным китайским. Правда, российского офиса на сайте NSYS Group нет — в контактах адреса в Великобритании и Сербии.

Инвестиции в обучение

Часть бизнеса предпочитает не искать новых специалистов со знанием китайского, а обучить ему уже работающих сотрудников. Рост спроса на коммуникацию с Поднебесной уже ощутили языковые школы. Как рассказала «Фонтанке» заместитель директора школы китайского языка «Шэнтан» Татьяна Явич, сейчас образование 40% студентов оплачивают организации, а год назад таких было 15%. «Они три месяца отучились, после чего компании продолжили оплачивать обучение», — отметила она. По словам Татьяны Явич, заявки на групповое корпоративное обучение активно поступали в апреле и сентябре 2022 года. В основном говорить на китайском хотел руководящий состав предприятий, но в итоге дальше запросов дело не пошло.



Спрос на детское обучение тоже растет. «Первый бум случился в апреле 2022 года. Пришло очень много детей. Все родители срочно решили, что надо учить китайский», — рассказала Татьяна Явич. Есть примеры, когда занятия для сотрудника оплачивает его работодатель, а тот приводит в школу своего ребенка и платит за него уже самостоятельно. Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»