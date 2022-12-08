Китайские автомобили вместо европейских: что продают сегодня дилеры

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Уход ряда крупных брендов и усложнившаяся логистика полностью перекроили авторынок России. Однако совсем новые машины из продажи не исчезли: появился параллельный импорт, а на смену европейским маркам приходят китайские компании.



О том, кто и как привозит азиатские электрокары на российский чернозем, как разгадать прошлое машины с пробегом и можно ли получить реальную цену за подержанный автомобиль, рассказал «Фонтанке» Андрей Горн, руководитель направления по развитию бизнеса вертикали Авито Авто, сервиса, на котором почти 70% собственников размещают объявления о продаже подержанных автомобилей*.

Андрей Горн, руководитель направления по развитию бизнеса вертикали Авито Авто Фото: предоставлено пресс-службой Авито Поделиться Поделиться





— Что сейчас происходит на авторынке? Можно ли сказать, что ситуация улучшается?

— Этот год был, пожалуй, самым сложным за все время нашей работы: рынок, еще не успев оправиться от ковида, опять столкнулся с изменениями. Это были, прежде всего, ограничения, связанные с импортом новых автомобилей, и уход ряда европейских игроков. Последнее очень сильно повлияло на официальных дилеров. Число доступных для продажи вариантов сократилось, цены резко выросли.



При этом количество объявлений о продаже новых автомобилей на Авито Авто в 2022 году остается стабильным в сравнении с прошлым годом. Но структура предложения на платформе изменилась: растет доля китайских брендов.

— Что делают официальные дилеры, потерявшие доступ к импортным машинам?

— Им пришлось полностью перестраивать бизнес, складывавшийся в течение трех десятилетий. Продажа, сервисное обслуживание и ремонт, трейд-ин — этой цепочки теперь нет. Приходится конкурировать за качественные автомобили с пробегом — с независимыми дилерами, частниками-профи и физическими лицами. Для продавцов ситуация, наоборот, удачная: они получают более привлекательные предложения и быстрее реализуют автомобили.



Ушедших импортеров заменяют китайские компании, так что в целом число поставщиков не меняется. Однако структура рынка постепенно трансформируется.

Фото: предоставлено Авито Авто Поделиться Поделиться





— Что происходит с ценами на новые автомобили? Есть ли бюджетное предложение?



— С конца марта 2022 года на рынке новых авто наметился тренд на снижение средней цены. По итогам октября их средняя стоимость на Авито Авто составила 2,95 млн рублей. Для сравнения — в марте она была 3,1 млн рублей.

Сегодня те автомобили бюджетного сегмента, которые ранее были представлены на российском рынке, постепенно начинают замещаться машинами, которые предназначены для рынков Юго-Восточной Азии или Центральной Европы. А с учётом текущего курса валюты стоимость становится более доступной. Если раньше производители их не привозили, потому что это было им невыгодно и неинтересно, то сейчас дилеры и частные лица, которые это делают в рамках параллельного импорта, могут дать ту стоимость, которая устроит конечного потребителя. И если раньше, после пандемийного скачка цен, вы в лучшем случае могли приобрести Logan за миллион двести, то сейчас можете рассматривать другие автомобили. Они начинают появляться.



— С новыми понятно. А что с автомобилями с пробегом?

— По ним в 2022 году наблюдается рост предложения в сравнении с прошлым годом: еще в марте-апреле количество объявлений в этой категории выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



По итогам третьего квартала в Петербурге и Ленобласти количество сделок с автомобилями с пробегом выросло на 29,7% относительно второго квартала, в целом по России рост еще выше — 35%. А во втором квартале оно было таким же, как и в прошлом году.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито Поделиться Поделиться





— Какие машины сейчас пользуются спросом и почему?

— Традиционно высок спрос на машины с небольшим пробегом и без ДТП в истории — и сейчас он только усилился. В целом, сегодня рынком управляют покупатели, а не продавцы, как было раньше. При этом предложение стабильно: каждый день у нас размещается 20 тыс. уникальных машин с пробегом — эта цифра аналогична и 2020, и 2021 году. Речь идет об автомобилях, у которых мы проверяем идентификационный номер (VIN).

— Что интересует покупателей при выборе подержанных автомобилей?



— В первую очередь, конечно, соответствие реального авто описанию в объявлении и возможность еще до встречи с продавцом познакомиться с его историей. Использовали ли машину в качестве такси? Сколько ДТП она пережила? Какое число владельцев сменила? Какой достоверный пробег?

Кроме того, совершая крупную покупку, важно понимать не только что приобретаешь, но и — у кого. Можно ли доверять продавцу? Был ли удачным опыт его предыдущих клиентов? Два года назад мы запустили проверку дилеров и крупных профессиональных продавцов. Они включают, в частности, выездные проверки: мы на месте смотрим, соответствуют ли автомобили тому, что написано в объявлениях. Делаем это более чем для половины дилеров по всей стране.

Также мы собираем отзывы пользователей, которые взаимодействовали с дилером и заключили сделку. Это позволяет новым покупателям опираться на опыт предыдущих. Продавцы при этом понимают: таким образом создается репутация, которая будет одним из ключевых факторов при выборе машины.



— Есть и обратный процесс — когда человек хочет продать машину и не продешевить. Как это сделать?

— Часто, если обратиться к дилерам напрямую, можно услышать что-то неопределенное: «Приезжайте, мы посмотрим и, может быть, дадим миллион», — которое на месте легко превращается в «Нет, не миллион, а 600 тысяч, потому что у вас...» — и дальше длинный список причин. Чтобы сделать назначение цены более объективным, мы запустили платформу для купли-продажи машин с пробегом Авито Аукцион. Здесь мы выступаем как бы арбитром: сравниваем дилерский лист осмотра с заявкой продавца и видим, соответствует ли предложенная сумма состоянию машины. Если понимаем, что дилер необоснованно занизил цену, принимаем меры.

Это дает продавцу прозрачную схему и возможность получить более привлекательное предложение, так как компании конкурируют друг с другом. Сейчас эта схема работает в 45 регионах России, в торгах участвуют более 200 дилеров.

Андрей Горн, руководитель направления по развитию бизнеса вертикали Авито Авто Фото: предоставлено пресс-службой Авито Поделиться Поделиться





— Вы работаете по всей России. Есть ли отличия авторынков в разных регионах?

— Региональные рынки устроены по-разному. В Сибири, например, люди готовы проехать за хорошим автомобилем тысячу километров, а в западной части страны, особенно в мегаполисах, иногда не хотят отправиться на другой конец города.

Появился новый интересный момент: машины, которые приезжают из Японии и проходят через Владивосток как через центр дистрибуции, стали интересны покупателям из центральной части России. Японские электрокары пользуются спросом на юге, среди жителей частного сектора. Наша большая цель — сделать рынок российский рынок автомобилей единым, не разделенным на фрагменты. Чтобы можно было провести сделку с человеком из другого региона прозрачным и безопасным способом.



Беседовала: Мария Семенова

*В 2022 году эксперты аналитического агентства «Автостат» опросили свыше 3200 автовладельцев из разных регионов России и узнали, на каких онлайн-платформах чаще всего совершаются сделки по купле-продаже автомобилей.