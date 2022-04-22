Борьба с зависимостью. Как и чем строители пытаются заместить импортные материалы и технику

Нарушение логистических цепочек, санкции, рост цен на импорт и потеря связей со многими зарубежными поставщиками снова поставили перед строителями вопрос импортозамещения. У кого-то закупленных материалов на складах может хватить до осени, у кого-то уже все закончилось, поэтому все срочно ищут решения по новой логистике и аналоги материалов — желательно, отечественные.



Фото: pixabay.com Поделиться Поделиться





В 2014 году рынок уже был в похожей ситуации, пусть и не в таких масштабах, и, как утверждают участники рынка, некоторым удалось с тех пор заместить до 90% импортных материалов и оборудования. Однако все не так радужно — зарубежные компоненты все еще крайне важная составляющая жилья высокого класса и показатель качества в глазах покупателей. Пока отрасль ждет поддержки от государства и быстрого развития производств необходимых материалов.

Череда сложностей

Сегодня главная проблема, с которой столкнулись участники строительного рынка — это логистика, изменение транспортных потоков, рассказала Нина Экстер, руководитель проектов девелопмента Becar Asset Management.

— Все, что было в наличии на складах, закончилось, — говорит она. — При этом скачки курса напрямую не влияют на ценообразование — большая часть поставщиков продает товары по своему внутреннему курсу, а не по курсу ЦБ. Так что, при снижении курса валют не было возвращения к прежним показателям. Цены выросли на 15–20%, в том числе и у отечественных производителей, которые понимают сложившуюся ситуацию и не хотят упускать прибыль.

— Крупные заводы Германии и ряда других стран перестали с нами взаимодействовать, — уточнила она. — При этом производители из Испании, Италии, Бельгии продолжают активно сотрудничать с участниками российского рынка, организовывая доставку альтернативными маршрутами.

— Заметно выросли цены на материалы и оборудование для инженерных систем, — говорит Андрей Паньков, заместитель директора по производственным вопросам Объединения «Строительный трест», — А 1 марта иностранные производители лифтового оборудования, такие как OTIS (США) и KONE (Финляндия), приостановили приём заказов, но условия по уже заключённым договорам исполняются. Эта ситуация не повлияла на сроки реализации наших проектов, поскольку на рынке есть более двух десятков отечественных производителей лифтового оборудования. Производители насосного оборудования, такие как Grundfos (Дания) и DAB (Италия), также не подтверждают новые поставки, но и здесь существуют как европейские альтернативы, так и вендоры из Азии.



Наибольшая доля импорта в российских новостройках приходится на высокотехнологичное оборудование — как раз на лифты, насосы, электронные платы и контроллеры, подтвердил Артем Орешко, директор по строительству ГК «Ленстройтрест». Что касается лифтового оборудования KONE и OTIS, надо говорить о передовых решениях в производственных процессах, за счет чего продукция этих марок соответствует мировым стандартам качества в этой отрасли: низкое энергопотребление и высокая производительность, высокое качество (от блоков питания до отделочных материалов), низкий уровень шума и вибраций, плавный ход и максимальная точность остановки, безопасность.

В целом, по его словам, больше всего текущая ситуация повлияла на поставки и логистические цепочки по лифтовому оборудованию, тепловыми центрам домов, вентиляционному и насосному оборудованию, различным электронным платам и контроллерам, автоматике, краскам, ламинированным покрытиям.

— Нам пришлось искать альтернативу лифтам OTIS. Заключенные ранее контракты компания исполняет, но в другие проекты нам приходится закладывать уже новые решения, — говорит Александр Лелин, генеральный директор «Главстрой Санкт-Петербург». — Но в наших ЖК универсальные лифтовые шахты, что позволяет устанавливать российские аналоги. В свои проекты мы изначально закладывали минимальную импортозависимость, и там, где сейчас возникают какие-то трудности с зарубежными комплектующими, мы подыскиваем замену на российские аналоги.

В основном зарубежные материалы интегрируются в проекты на финальных стадиях строительства — например, то же самое лифтовое оборудование, витражи и фасады, материалы отделки. Доля таких позиций в общем объеме материалов — не более 10–15%, пояснил Виталий Ершов, директор департамента строительства Setl Group. Причем, наличие в закупках импортных комплектующих зачастую было связано не с отсутствием отечественных аналогов, а с привычкой потребителя считать, что зарубежное — лучшее. Выбирая импортные материалы, застройщики формировали таким образом потребительские качества объектов. Между тем, отечественные производители могут не уступать по качеству иностранным. — Так или иначе, стоимость почти всех строительных материалов зависит от внешних факторов, многие комплектующие и материалы добываются и производятся у нас, оборудование — тоже, — говорит Артем Орешко. — Но нередко запрос исходят от непосредственных потребителей, желающих видеть в проекте известные мировые бренды. Особенно, если речь идет о дорогой недвижимости. Для них иностранные материалы и оборудование ассоциируются с более высокими стандартами качества, безопасности, эстетики.

Андрей Паньков отметил, что помимо высокотехнологичных направлений импорт в основном касается современной микроэлектроники для управления, основные производители которой — зона Евросоюза. Причем речь идет, скорее, не о принципиальном отличии в качестве, а о распространенности решений, так как опыт эксплуатации этих вендоров гораздо обширнее (по статистике и по времени), чем у альтернативных производителей.

Дефицита нет

Большинство компаний оптимистично говорят о ситуации в текущий момент. Наталья Кукушкина, руководитель группы маркетинга компании ЦДС, отмечает, что в данный момент не наблюдается дефицита по каким-либо позициям. Более того, для проектов в высокой степени готовности, которые будут сданы в этом году, уже закуплено практически все необходимое оборудование и никакие изменения в проекте в принципе не потребуются.

— На сегодняшний день серьезного влияния мы на себе не почувствовали, — добавил Александр Лелин, генеральный директор «Главстрой Санкт-Петербург», — мы продолжаем строительство по утвержденным еще в прошлом году планам. К тому же мы ежегодно заранее закупаем основные компоненты, которые становятся дефицитными в летний период. В основном, это стеновые материалы: кирпич, блоки, утеплитель, газобетон. Летом они пользуются повышенным спросом, соответственно, растут и цены. Сейчас склады на наших площадках заполнены до 90%. Мы обеспечили себя материалами на 3–4 месяца вперед.



Облицовочные материалы, ламинат, керамогранит, керамическая плитка — все это продолжит доставляться, просто изменятся логистические цепочки и стоимость, считает Виталий Ершов. Что касается лифтов, фурнитуры — тут необходимо искать аналоги.

— Но нерешаемых проблем нет, — добавил он. — В нашей компании все закупки диверсифицированы, есть разные поставщики и производители. Нельзя сказать, что что-то мы закупали всегда и только из-за рубежа. В соответствии с особенностями каждого проекта когда-то подходили больше зарубежные, когда-то — отечественные, не уступающие по качеству материалы. В наших тендерах всегда участвует много поставщиков и позиций. Уже закупленные материалы доставляются, хоть и с некоторыми задержками, новых сделок пока не было. Турция и Китай уже предлагают варианты сотрудничества, стоимость в целом сопоставимая, качество мы анализируем. Если сравнивать по техническим параметрам — вполне конкурентоспособные предложения.

Новые варианты

Большинству используемых российскими застройщиками материалов можно найти замену аналогичного качества, на это просто нужно время — подобрать новых поставщиков и заново продумать логистику. По словам Натальи Кукушкиной, в этом — часть работы застройщика. Сейчас взамен ушедших компаний на рынок выходят новые поставщики, например, из Турции. Раньше они не могли попасть в Россию из-за высокой конкуренции в своем сегменте, сейчас же — время новых возможностей как для застройщиков, так и для отрасли в целом.



— Объединение «Строительный трест» строит свои объекты по кирпичной технологии, — говорит Андрей Паньков, — и для нас крайне важно, что этот стройматериал производится на территории Российской Федерации, и мы никогда не применяли в импортный. Такая же ситуация с большинством отделочных материалов. Но условная «престижность» проекта всегда определялась наличием тех или иных торговых марок в его составе. Думаю, теперь при подборе аналогов застройщики будут стремится не ухудшить характеристики даже вопреки коммерческим интересам — особенно в проектах высоких классов.

По мнению Артема Орешко, российские застройщики сегодня несущественно зависят от зарубежных поставок материалов и техники. Подавляющее большинство компаний прошли через нестабильность валютного рынка 2014–2015 годов и более ранние кризисы и сумели адаптироваться. Уже тогда такие компании в своем сегменте снизили зависимость от импортных строительных материалов. Поэтому к текущий ситуации все готовы, и она не должна серьезно повлиять на реализацию текущих проектов и их качество. По его словам, многие застройщики смогли заменить до 90% материалов, комплектующих и оборудования- при условии, что качество продукции их полностью устраивало.

— Полностью импортных материалов у нас и не было, — добавил Александр Лелин. — Но, например, мы устанавливаем индивидуальный российский тепловой пункт с зарубежными комплектующими. Сейчас изготовители сами ищут варианты-аналоги российского или азиатского производства. Серьезных проблем с поставками стройматериалов мы пока не отметили, но некоторые компании заявляют о нехватке напольного покрытия зарубежного производства, активно ищут замену.

Эту мысль продолжила Нина Экстер — компания столкнулись с тем, что в России нет даже собственного качественного ковролина.

— Для проектов Ramada и You&Co мы скупаем остатки бельгийского ковролина — это более дорогое, но более качественное в эксплуатации решение, — пояснила она. — Кроме того, многие позиции мы заменяем на китайские, но с ними тоже есть проблемы — со сроками поставки и логистики. Стандартное время ожидания увеличилось на месяц. К сожалению, у отечественных производителей в большинстве случаев совершенно другие нормы по контролю качества — ниже западных. Та же сантехника или кафельная плитка существенно уступают иностранным аналогам.

По словам Нины Экстер, работа по импортозамещению, к сожалению, пока сильно буксует. Даже в отечественных материалах есть доля импортных комплектующих — например, в красках и клеях, а качественных аналогов зарубежных компонентов у нас нет, и эта ситуация коснулась абсолютно всего.

В числе плюсов эксперт назвала разве что полную «независимость» металла — это направление в стране полноценно функционирует.

Есть цель, но есть препятствия

В нынешней ситуации отрасли нужна поддержка производителей и снижение административных барьеров, также строители ждут временного снижения налоговой нагрузки для выпуска импортозамещающей продукции.

Главная беда в том, что в стране нет собственных производств и разработок — гораздо проще купить все за рубежом, чем запатентовать собственную технологию или организовать производство, подытожила Нина Экстер.

— Импортозамещению, в первую очередь, мешает глобализация мировой экономики, — говорит Андрей Паньков. — Трудно конкурировать с крупными брендами, посвятившими своему продвижению во всём мире не один десяток лет, и предлагающими конкурентную цену. Такая ситуация происходит во всех отраслях. Считаю, что говорить о больших объемах импортных строительных материалов и оборудования на текущий момент не приходится.

— Полагаю, строительная отрасль будет стремиться к импортозамещению, — добавил Александр Лелин. — Но если не получится, то к сожалению, придется «упрощать» проекты. Это не приведет к потере качества строительства, так как все основные конструктивные материалы производятся в России. Но может сократить некоторые опции комфортности, например, систему «умный дом».

Следствием нынешней ситуации для проектов высокой ценовой категории — «бизнес» и выше — может стать сокращение доли иностранных материалов и оборудования, отметил Артем Орешко. В сегменте недвижимости массового спроса мало что сильно поменяется — тут доля зарубежного оборудования не более 5–10%. Кроме того, практически любые комплектующие для строительства можно покупать в России

— Всегда более стрессоустойчивы профессионалы, нежели дилетанты, — отметил Виталий Ершов. — Предыдущие кризисы явно это показали: стабильность во все времена сохраняли компании с большим стажем, с развитыми партнерскими связями, устойчивым брендом и репутацией. Что касается поиска товаров-аналогов — это же постоянный процесс — искать альтернативные варианты, товары-аналоги или модернизировать свой продукт. Отечественные производства, безусловно, нужны и сейчас будут развиваться. А мы будем подтверждать и проверять качество продукта перед использованием в строительстве жилых домов.

Анна Романова, «Фонтанка.ру»