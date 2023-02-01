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    Редкие кадры с острова Кентавра: ворона пытается украсть послед, а ларга не даёт

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    2 комментария

    Дальневосточный морской заповедник

    Ларги (они же пёстрые или дальневосточные нерпы) живут в Дальневосточном морском заповеднике, сейчас у них начался сезон размножения. Благодаря телеметрическому оборудованию, позволяющему скрытно наблюдать за морскими млекопитающими, на острове Кентавра удалось запечатлеть редкую сцену — ссору мамы-ларги с падальщиком. Видео заповедник делится 1 февраля в своём телеграм-канале.

    «Ученые запечатлели процесс вскармливания, прерванный бесцеремонной вороной: она пыталась утащить послед рядом с малышом, а встревоженная мать решительно отгоняла птицу», — рассказывают сотрудники заповедника.

    Когда у ларг появляются детёныши, птицы слетаются на место родов и съедают последы (это оболочка плода). Так ларги помогают перезимовать десяткам и сотням птиц, в том краснокнижных. Молоко ларги настолько жирное, что малыш ежедневно набирает по 2,5 килограмма. При рождении он весит около 8 кило, а к концу выкармливания, примерно через месяц, более 40.

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    Комментарии 2

    Kot Piter01 Фев 2023 в 15:02
    "в том краснокнижных"?
    С математикой тоже беда:
    2,5 х 30 + 8 = 83.
    В принципе он попадает в предел снизу: "более 40", но звучит как-то не очень. =)
    +0−0
    Ярополк01 Фев 2023 в 15:01
    Какие 2,5 кг в день? Считать умеете? +32 кг на 30 дней = 1 кг
    +0−0
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