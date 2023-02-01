Редкие кадры с острова Кентавра: ворона пытается украсть послед, а ларга не даёт

Ларги (они же пёстрые или дальневосточные нерпы) живут в Дальневосточном морском заповеднике, сейчас у них начался сезон размножения. Благодаря телеметрическому оборудованию, позволяющему скрытно наблюдать за морскими млекопитающими, на острове Кентавра удалось запечатлеть редкую сцену — ссору мамы-ларги с падальщиком. Видео заповедник делится 1 февраля в своём телеграм-канале.
«Ученые запечатлели процесс вскармливания, прерванный бесцеремонной вороной: она пыталась утащить послед рядом с малышом, а встревоженная мать решительно отгоняла птицу», — рассказывают сотрудники заповедника.
Когда у ларг появляются детёныши, птицы слетаются на место родов и съедают последы (это оболочка плода). Так ларги помогают перезимовать десяткам и сотням птиц, в том краснокнижных. Молоко ларги настолько жирное, что малыш ежедневно набирает по 2,5 килограмма. При рождении он весит около 8 кило, а к концу выкармливания, примерно через месяц, более 40.