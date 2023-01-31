Международный олимпийский комитет не допустит россиян с флагом и гимном

Международный олимпийский комитет не намерен рассматривать вариант допуска спортсменов из России на соревнования с использованием флага и гимна страны. Об этом со ссылкой на пресс-службу МОК вечером 31 января сообщает ТАСС.
Как отмечается в сообщении, «санкции против российского и белорусского государств и правительств не подлежат обсуждению». В МОК напомнили, что они были поддержаны широким большинством на недавнем Олимпийском саммите 9 декабря. «Никакие флаги, гимны, цвета или какие-либо другие опознавательные знаки этих стран не будут демонстрироваться ни на одном спортивном мероприятии или встрече, включая места их проведения», — резюмировали в Международном Олимпийском комитете.
Также в МОК подчеркнули, что «ни один представитель российского и белорусского правительств или государственный чиновник не должен быть приглашен или аккредитован на какое-либо международное спортивное мероприятие или встречу».
Напомним, ранее в МОК заявили, что концепция нейтрального флага для россиян «хорошо зарекомендовала себя» на теннисном турнире Australian Open и ряде других международных соревнований.
«Фонтанка» также писала, что Россия осталась без трансляций Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год.