Международный олимпийский комитет не допустит россиян с флагом и гимном

Международный олимпийский комитет не намерен рассматривать вариант допуска спортсменов из России на соревнования с использованием флага и гимна страны. Об этом со ссылкой на пресс-службу МОК вечером 31 января сообщает ТАСС.



Как отмечается в сообщении, «санкции против российского и белорусского государств и правительств не подлежат обсуждению». В МОК напомнили, что они были поддержаны широким большинством на недавнем Олимпийском саммите 9 декабря. «Никакие флаги, гимны, цвета или какие-либо другие опознавательные знаки этих стран не будут демонстрироваться ни на одном спортивном мероприятии или встрече, включая места их проведения», — резюмировали в Международном Олимпийском комитете.

