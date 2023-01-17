В России не покажут Олимпийские игры с 2026 по 2032 год

Россия осталась без трансляций Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год. Согласно официальной информации Международного олимпийского комитета, Россия не попала в число стран, где будут вести трансляции официальные обладатели прав на телевещание соревнований.



Все медиаправа в Европе на трансляцию Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год переданы Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery (WBD).



EBU и WBD покажут зимние Олимпийские игры 2026 и 2030 года и летние Игры 2028 и 2032 года, а также юношеские Олимпийские игры на 49 территориях Европы. В этот список не попали Россия и Белоруссия.

