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    В России не покажут Олимпийские игры с 2026 по 2032 год

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    27 комментариев

    Россия осталась без трансляций Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год. Согласно официальной информации Международного олимпийского комитета, Россия не попала в число стран, где будут вести трансляции официальные обладатели прав на телевещание соревнований.

    Все медиаправа в Европе на трансляцию Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год переданы Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery (WBD).

    EBU и WBD покажут зимние Олимпийские игры 2026 и 2030 года и летние Игры 2028 и 2032 года, а также юношеские Олимпийские игры на 49 территориях Европы. В этот список не попали Россия и Белоруссия.

    В самом МОК пока никак не отреагировали на этот факт. Там лишь подчеркнули, что контракт с двумя крупнейшими телевещателями — залог финансовой стабильности комитета.

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    Комментарии 27

    25267490117 Янв 2023 в 14:15
    Будем смотреть альтернативные игры с Белоруссией, Сев.Кореей и Вануату!
    +2−1
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