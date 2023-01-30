МОК: Концепция нейтрального флага для россиян хорошо показала себя на Australian Open

Международный олимпийский комитет снова поддержал выступление россиян и белорусов на международных соревнованиях под нейтральным флагом и без идентификации своей страны. Эта концепция, по оценке МОК, уже зарекомендовала себя, она «отражает то, что мы видели на практике в течение последних двух недель на Australian Open»: гражданка Белоруссии Арина Соболенко победила в женском турнире, а в мужском россиянин Карен Хачанов вышел в полуфинал.



Как передаёт 30 января «Коммерсантъ», по данным МОК, подавляющее большинство участников олимпийского движения поддерживает эту концепцию.

