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    МОК: Концепция нейтрального флага для россиян хорошо показала себя на Australian Open

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    Международный олимпийский комитет снова поддержал выступление россиян и белорусов на международных соревнованиях под нейтральным флагом и без идентификации своей страны. Эта концепция, по оценке МОК, уже зарекомендовала себя, она «отражает то, что мы видели на практике в течение последних двух недель на Australian Open»: гражданка Белоруссии Арина Соболенко победила в женском турнире, а в мужском россиянин Карен Хачанов вышел в полуфинал.

    Как передаёт 30 января «Коммерсантъ», по данным МОК, подавляющее большинство участников олимпийского движения поддерживает эту концепцию.

    «Эта концепция хорошо зарекомендовала себя, а также используется в велоспорте и ряде профессиональных лиг по всей Северной Америке и Европе»,— заявляет МОК.

    МОК в феврале 2022 года на фоне ввода войск РФ на Украину рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. 25 января МОК выступил за возвращение спортсменов на соревнования в нейтральном статусе при отсутствии активной поддержки боевых действий на Украине.

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