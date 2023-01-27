Карен Хачанов проиграл в полуфинале Australian Open. Больше россиян на турнире нет

Поражением для российского теннисиста Карена Хачанова завершился полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против Стефаноса Циципаса из Греции. Россиянин уступил со счетом 6:7(2:7), 4:6, 7:6(8:6), 3:6.
Таким образом, Циципас стал первым финалистом турнира. В решающей игре он сразится с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Томми Пол (США).
Хачанов стал последним выбывшим россиянином на Открытом чемпионате Австралии. Общий призовой фонд турнира — 51 млн долларов. Действующий победитель — Рафаэль Надаль. В текущем розыгрыше он выбыл во втором круге.
Ранее «Фонтанка» писала о скандалах вокруг российского флага на трибунах Открытого чемпионата Австралии.