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    Карен Хачанов проиграл в полуфинале Australian Open. Больше россиян на турнире нет

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    Поражением для российского теннисиста Карена Хачанова завершился полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против Стефаноса Циципаса из Греции. Россиянин уступил со счетом 6:7(2:7), 4:6, 7:6(8:6), 3:6.

    Таким образом, Циципас стал первым финалистом турнира. В решающей игре он сразится с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Томми Пол (США).

    Хачанов стал последним выбывшим россиянином на Открытом чемпионате Австралии. Общий призовой фонд турнира — 51 млн долларов. Действующий победитель — Рафаэль Надаль. В текущем розыгрыше он выбыл во втором круге.

    Ранее «Фонтанка» писала о скандалах вокруг российского флага на трибунах Открытого чемпионата Австралии.

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