Министр просвещения: Участников боевых действий на Украине включат в «пантеон героев»

Героев боевых действий на Украине включат в «пантеон героев». Об этом 31 января сообщает РИА Новости со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
«Да, обязательно. Мы это сейчас обсуждаем», — сказал глава ведомства.
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Героев боевых действий на Украине включат в «пантеон героев». Об этом 31 января сообщает РИА Новости со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
«Да, обязательно. Мы это сейчас обсуждаем», — сказал глава ведомства.
В конце прошлого года министр Сергей Кравцов рассказал, что Минпросвещения обсуждает с педагогическим сообществом и учителями, кто мог бы войти в «пантеон героев» и найти отражение в учебниках истории, обществознания и фильмах. Он отметил, что в пантеон могут включить ученых, поэтов, героев спецоперации ВС РФ на Украине, героев Великой Отечественной войны и видных государственных деятелей.
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