Министр просвещения: Участников боевых действий на Украине включат в «пантеон героев»

Героев боевых действий на Украине включат в «пантеон героев». Об этом 31 января сообщает РИА Новости со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

«Да, обязательно. Мы это сейчас обсуждаем», — сказал глава ведомства.