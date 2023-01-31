    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -4

    3 м/с, зап

    742мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd70.52eur76.3

    Министр просвещения: Участников боевых действий на Украине включат в «пантеон героев»

    1037
    5 комментариев

    Героев боевых действий на Украине включат в «пантеон героев». Об этом 31 января сообщает РИА Новости со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

    «Да, обязательно. Мы это сейчас обсуждаем», — сказал глава ведомства.

    В конце прошлого года министр Сергей Кравцов рассказал, что Минпросвещения обсуждает с педагогическим сообществом и учителями, кто мог бы войти в «пантеон героев» и найти отражение в учебниках истории, обществознания и фильмах. Он отметил, что в пантеон могут включить ученых, поэтов, героев спецоперации ВС РФ на Украине, героев Великой Отечественной войны и видных государственных деятелей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    СпецоперацияСергей КравцовПантеон Героев
    ЛАЙК0
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close