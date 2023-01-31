Военный врач привез жену из Луганска и погиб на СВО. Его мать требует признать брак фиктивным

Военный врач из Новосибирска несколько лет назад привез в Россию новую жену из Луганска. Родственники говорят: брак был фиктивным, чтобы женщина только получила гражданство России, и они видели её лишь дважды. Когда мужчина погиб в ходе боевых действий, вдова по закону получила 7 млн рублей и теперь хочет забрать и квартиру, в которой живет его мать. В суде женщина пытается доказать, что брак был мнимым и отстоять собственность.
Как пишет 31 января НГС, военный врач Евгений Захарченко несколько лет назад вывез из Луганска женщину, которой яокбы пообещал помочь получить российское гражданство. Матери и сестре он якобы говорил, что заключил фиктивный брак и скоро разведется. Но не успел — в марте 2022 погиб на СВО.
Вдова, которую семья видела дважды, получила после гибели Евгения более семи миллионов рублей от государства. И теперь претендует на квартиру, в которой живет мать мужчины, но принадлежащую по документам погибшему. В ответ женщина обратилась с иском в суд: она пытается доказать, что брак недействителен и апеллирует к словам погибшего и подозрительным документам: в деле сразу два свидетельства о заключении брака. На момент регистрации нового брака у военного врача не было на руках свидетельства о расторжении предыдущего. Представитель матери военного заявляет, что на момент оформления союза женщина являлась гражданкой Украины и ее паспорт был просрочен (его нужно было менять после 45 лет). Брак регистрировался по заграничному паспорту, что нарушает требования закона. Также не был выдержан месяц с момента подачи заявления и до регистрации.
Следующее судебное заседание пройдет в марте. Сама вдова не признает исковых требований Захарченко.