Военный врач привез жену из Луганска и погиб на СВО. Его мать требует признать брак фиктивным

Военный врач из Новосибирска несколько лет назад привез в Россию новую жену из Луганска. Родственники говорят: брак был фиктивным, чтобы женщина только получила гражданство России, и они видели её лишь дважды. Когда мужчина погиб в ходе боевых действий, вдова по закону получила 7 млн рублей и теперь хочет забрать и квартиру, в которой живет его мать. В суде женщина пытается доказать, что брак был мнимым и отстоять собственность.



Как пишет 31 января НГС, военный врач Евгений Захарченко несколько лет назад вывез из Луганска женщину, которой яокбы пообещал помочь получить российское гражданство. Матери и сестре он якобы говорил, что заключил фиктивный брак и скоро разведется. Но не успел — в марте 2022 погиб на СВО.