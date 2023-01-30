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    АФК «Система» создала компанию для ввоза техники Apple и Dyson по параллельному импорту

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    АФК «Система» создала компанию «Гуру Электроникс» для ввоза потребительской электроники и мелкой бытовой техники. Компания уже оформила декларации на ввоз в ЕАЭС техники Apple, Dyson и Samsung, сообщает «Коммерсантъ» 30 января.

    «Гуру Электроникс» задекларировала ввоз восьми партий iPhone, iPad и AirPods с кабелями и блоками питания, умных часов Apple и Samsung, а также фенов и стайлеров Dyson, в каждой партии — 1,55 млн единиц товара.

    В АФК «Система», владеющей МТС и Ozon, подтвердили, что создали новую компанию для оптовых закупок электроники и мелкой бытовой техники для продажи розничным сетям и магазинам. «Гуру Электроникс» зарегистрирована 22 декабря с уставным капиталом 2 млн рублей. Гендиректором в ЕГРЮЛ указан бывший коммерческий директор розницы МТС Дмитрий Магиянов.

    Ранее поставками по параллельному импорту занимались профильные дистрибьюторы и перекупщики. Появление на рынке еще одного крупного игрока может усилить конкуренцию в сегменте, что повлияет на снижение цен, отмечают эксперты. «Будет еще один дистрибьютор — будет выше конкуренция, и, скорее всего, это положительно скажется на цене», — считает коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов.

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