«Лада» без номеров сгорела в Колпино. Полиция ищет хозяина

После автомобильного пожара в Колпинском районе Петербурга данные о сгоревшей машине полицейским пришлось устанавливать по VIN-номеру. Хозяин авто оказался даже не из соседнего региона.



В 22:24 28 января в дежурную часть поступило сообщение о горящем автомобиле у дома 19 по улице Культуры в Колпино, стало известно «Фонтанке» 30 января. Прибывшие на место правоохранители установили, что загорелась припаркованная LADA Granta без номеров. Люди при пожаре не пострадали, машина выгорела частично.

Осмотрев место происшествия и обгоревшую «Ладу», полицейские установили идентификационный номер машины. Выяснилось, что принадлежит «Гранта» 2012 года выпуска 31-летнему жителю Орска, госномера у нее были соответственные — Оренбургской области. Теперь петербургские правоохранители устанавливают связь с владельцем.