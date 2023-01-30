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    «Лада» без номеров сгорела в Колпино. Полиция ищет хозяина

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    После автомобильного пожара в Колпинском районе Петербурга данные о сгоревшей машине полицейским пришлось устанавливать по VIN-номеру. Хозяин авто оказался даже не из соседнего региона.

    В 22:24 28 января в дежурную часть поступило сообщение о горящем автомобиле у дома 19 по улице Культуры в Колпино, стало известно «Фонтанке» 30 января. Прибывшие на место правоохранители установили, что загорелась припаркованная LADA Granta без номеров. Люди при пожаре не пострадали, машина выгорела частично.

    Осмотрев место происшествия и обгоревшую «Ладу», полицейские установили идентификационный номер машины. Выяснилось, что принадлежит «Гранта» 2012 года выпуска 31-летнему жителю Орска, госномера у нее были соответственные — Оренбургской области. Теперь петербургские правоохранители устанавливают связь с владельцем.

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