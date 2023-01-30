    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -3

    4 м/с, южн

    736мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd69.34eur75.41

    «В 92 года вернуться на родину». В Петербурге вручили российский паспорт пенсионерке из Одессы

    2401
    12 комментариев

    Сотрудники полиции в торжественной обстановке вручили российский паспорт 92-летней гражданке Украины Людмиле Мосаловой. В 2022 году она переехала в Петербург из Одессы, новым домом для нее стала квартира внучки в Красносельском районе. Об этом 30 января сообщает ГУ МВД.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Людмила Михайловна родилась во Владимирской области, в 10 лет встретила войну и трудилась на благо Родины, за что получила звание «Труженик тыла». Всю взрослую жизнь женщина работала в сфере образования. В 1982 году ее пригласили в Одесский университет.

    «В конце декабря 2022 года Людмила Михайловна решила принять гражданство Российской Федерации и обратилась в миграционную службу. После недолгого рассмотрения ее заявления было принято положительное решение. Сотрудники полиции лично выехали по месту проживания почетной заявительницы, где поздравили ее с 79-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны и вручили ей паспорт гражданина Российской Федерации», — рассказали в главке полиции.

    Людмила Михайловна отметила, что рада в 92 года вернуться на родину. По ее словам, она ждала этого момента очень долго.

    Согласно указу президента РФ № 440 от 11 июля 2022 года, все граждане Украины, ДНР или ЛНР, а также лица без гражданства, постоянно проживающие в Донбассе или на Украине, могут обратиться с заявлениями о приёме в гражданство в РФ в упрощённом варианте. Как стало известно «Фонтанке», в декабре 2022 года Людмила Мосалова подала заявление на принятие в гражданство Российской Федерации. В ФМС ей сообщили, что время рассмотрения заявлений на принятие в гражданство в настоящий момент составляет от 3 месяцев. 11 января «Фонтанка» обратилась в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу с запросом о том, какие сроки требуются в настоящее время для рассмотрения заявлений об ускоренном принятии в гражданство РФ и можно ли эти сроки сократить в исключительных случаях, таких, как случай Людмилы Мосаловой. Ведомство не ответило за запрос издания, однако уже 27 января Людмила Михайловна получила российский паспорт.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Гражданство РФТруженик тыла
    ЛАЙК3
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close