«В 92 года вернуться на родину». В Петербурге вручили российский паспорт пенсионерке из Одессы

Сотрудники полиции в торжественной обстановке вручили российский паспорт 92-летней гражданке Украины Людмиле Мосаловой. В 2022 году она переехала в Петербург из Одессы, новым домом для нее стала квартира внучки в Красносельском районе. Об этом 30 января сообщает ГУ МВД.

Людмила Михайловна родилась во Владимирской области, в 10 лет встретила войну и трудилась на благо Родины, за что получила звание «Труженик тыла». Всю взрослую жизнь женщина работала в сфере образования. В 1982 году ее пригласили в Одесский университет.

«В конце декабря 2022 года Людмила Михайловна решила принять гражданство Российской Федерации и обратилась в миграционную службу. После недолгого рассмотрения ее заявления было принято положительное решение. Сотрудники полиции лично выехали по месту проживания почетной заявительницы, где поздравили ее с 79-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны и вручили ей паспорт гражданина Российской Федерации», — рассказали в главке полиции.

Людмила Михайловна отметила, что рада в 92 года вернуться на родину. По ее словам, она ждала этого момента очень долго.



Согласно указу президента РФ № 440 от 11 июля 2022 года, все граждане Украины, ДНР или ЛНР, а также лица без гражданства, постоянно проживающие в Донбассе или на Украине, могут обратиться с заявлениями о приёме в гражданство в РФ в упрощённом варианте. Как стало известно «Фонтанке», в декабре 2022 года Людмила Мосалова подала заявление на принятие в гражданство Российской Федерации. В ФМС ей сообщили, что время рассмотрения заявлений на принятие в гражданство в настоящий момент составляет от 3 месяцев. 11 января «Фонтанка» обратилась в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу с запросом о том, какие сроки требуются в настоящее время для рассмотрения заявлений об ускоренном принятии в гражданство РФ и можно ли эти сроки сократить в исключительных случаях, таких, как случай Людмилы Мосаловой. Ведомство не ответило за запрос издания, однако уже 27 января Людмила Михайловна получила российский паспорт.

