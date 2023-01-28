На станции метро «Каширская» в Москве случился пожар. Оттуда эвакуировали 70 человек

В вестибюле станции метро «Каширская» в Москве загорелась проводка. Об этом 28 января пишет MSK1, ссылаясь на столичное управление МЧС.
МЧС России
Кадры с места происшествия появились в социальных сетях. На них видно, что помещение задымлено.
Известно, что сообщение о воспламенении поступило в МЧС в 11:57. Открытое горение удалось ликвидировать спустя 50 минут. На данный момент пожар уже локализован.
Станция сейчас закрыта, её ремонтируют. В момент возгорания внутри находились рабочие. Было эвакуировано 70 человек.
Предварительная причина пожара, как уточняется, — возгорание кабеля. Информации о пострадавших пока нет.