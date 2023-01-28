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    На станции метро «Каширская» в Москве случился пожар. Оттуда эвакуировали 70 человек

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    В вестибюле станции метро «Каширская» в Москве загорелась проводка. Об этом 28 января пишет MSK1, ссылаясь на столичное управление МЧС.

    МЧС России

    Кадры с места происшествия появились в социальных сетях. На них видно, что помещение задымлено.

    Известно, что сообщение о воспламенении поступило в МЧС в 11:57. Открытое горение удалось ликвидировать спустя 50 минут. На данный момент пожар уже локализован.

    Станция сейчас закрыта, её ремонтируют. В момент возгорания внутри находились рабочие. Было эвакуировано 70 человек.

    Предварительная причина пожара, как уточняется, — возгорание кабеля. Информации о пострадавших пока нет.

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