Не могли доехать до роддома. В Гатчине дорожные полицейские спасли попавшую в неприятности роженицу

Сломавшаяся машина едва не стала причиной родов прямо в салоне в Гатчинском районе Ленобласти. Водителю и пассажирке повезло – помогли сотрудники дорожной полиции. Об этом 28 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел несколькими днями ранее, 20 января. В десятом часу вечера патруль следовал по проспекту 25 октября в Гатчине. Рядом с домом 44 инспекторы обратили внимание на ВАЗ 2115 с включенной аварийкой. Находившийся за рулем мужчина рассказал, что вез соседку в роддом, но машина по пути сломалась.
Инспекторы увидели, что роженица находится в критическом состоянии и доставили ее в перинатальный центр ЛОКБ Гатчины.
Женщину передали врачам. На свет вскоре появилась девочка. Мама и ребенок уже выписаны из больницы.