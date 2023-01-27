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    Тридцать разноцветных залпов. Петербуржцам рассказали, когда прогремит салют в память об освобождении Ленинграда от блокады

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    Салют, посвященный 79-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады, прогремит в девять вечера 27 января. Его запустят на набережной Петропавловской крепости, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

    Петербуржцы и гости города смогут любоваться салютом с набережной Невы. Зрелище будет масштабным: прозвучат 30 залпов из 12 орудий Д-44 и батареи фейерверочных установок.

    «В ходе подготовки к салюту артиллерийские расчеты продемонстрируют подготовку и развертывание орудий Д-44 и салютных установок, закладку фейерверочных изделий, которая создаст цветовые схемы разрывов салюта в небе», — отмечают в ЗВО.

    Салют покажет и наша супервидовая камера. Присоединиться к трансляции можно по ссылке.

    Петербург уже отмечает День полного освобождения Ленинграда от блокады. Этому событию исполнилось 79 лет. На Пискаревском кладбище состоялась торжественно-траурная церемония, а на Ростральных колоннах горели огни. Подробнее о программе мероприятий читайте в нашем материале.

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