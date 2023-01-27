Селёдка под пеной. Что за гадость ваша сгоревшая рыба

Фото: Александр Коряков/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Компаниям членов семьи бывшего полпреда президента в СЗФО Ильи Клебанова не удалось отсудить почти миллиард за 8 тысяч тонн сгоревшей в Шушарах сельди и скумбрии.

Всему виной взорвавшийся аэрозольный баллончик из-под монтажной пены, забытый между сэндвич-панелями одной из морозильных камер. Туда загрузили сельдь и скумбрию до окончательной достройки склада и до оснащения его противопожарной автоматикой. 9 ноября 2021 года всё сгорело, а 26 января 2022-го Арбитражный суд Северо-Западного округа поставил точку в споре о виноватых: их нет, потому что причина взрыва баллончика неизвестна. Петербургское ООО «СК Эксклюзив», конечно, поспешило разместить рыбу на не сданном в эксплуатацию складе, но пожар случился не из-за этого.



Компании «Атлантрыбфлот», «РПК «Рыбфлот-ФОР», «ФОР-фишинг» и «Морская звезда» из бизнес-группы членов семьи бывшего полпреда президента России в СЗФО (ноябрь 2003-го — сентябрь 2011 года) Ильи Клебанова остались без компенсации.

Калининградские акционерные общества «Атлантрыбфлот», «РПК «Рыбфлот-ФОР», «ФОР-фишинг» и ООО «Морская звезда» входят в FOR Group, управляемую петербургским ООО «УК «ФОР». Все компании специализируются на рыболовстве, их совокупная выручка за 2021 год составила 14,7 млрд рублей. С 9 декабря 2022 года «ФОР-фишинг» ликвидирована путем присоединения к «РПК «Рыбфлот-ФОР». Самый большой пакет долей «УК «ФОР» — 20,26 % — принадлежит петербургскому ООО «НДФ» Константина и Евгении Клебановых.



Владельцы сгоревших сельди и скумбрии в претензии к тому, с кем договорились о хранении. Это «СК Эксклюзив», с которым от имени всех истцов подписала договор УК «ФОР». «Эксклюзив» выбрал недостроенный ещё склад столичного ООО «Русич-Шушары» — их договор аренды датируется маем 2020 года. На тот момент это выглядело как лучшее — мультитемпературный склад класса «А» в Шушарах в 2021 году считался крупнейшим из заявленных к вводу в эксплуатацию петербургских складов.

Договор аренды 37,2 тыс. кв. м между «Эксклюзивом» и «Русич-Шушарами» был предварительным, там четко написано: «Эксклюзив» сможет использовать склад по прямому назначению только после официального ввода в эксплуатацию. Что не мешает заранее разместить там всё необходимое оборудование, наладить его, и вообще, подготовить помещения так, чтобы с момента подписания полноценного арендного договора начать использовать.



Но промысел опередил стройку, и компании FOR Group вручили «Эксклюзиву» рыбку раньше, чем «Русич-Шушары» достроили склад. В «Эксклюзиве» решили, что ничего страшного: ну, в самом деле, что может случиться с мороженой рыбой? Не горит, не взрывается, даже пахнуть не будет — лёд же. В сентябре-октябре 2021 года все 8 тысяч тонн оказались в Шушарах и 9 ноября сгорели целиком вместе с большей частью недостроенного склада. В FOR Group к такому отнеслись юридически прямолинейно — раз «Эксклюзив» взялся хранить, значит должен и ответить. От «Эксклюзива» и логичного в такой ситуации второго ответчика «Русич-Шушар» потребовали весомые 897 млн рублей — в общем-то, миллиард. И остались ни с чем.



Суд полностью согласился с логикой FOR Group: хранить что-либо на недостроенном и, соответственно, не сданном в эксплуатацию складе нельзя. К тому же склад этот еще даже не успели оборудовать противопожарной автоматикой. Всё это подробно расписано на шести с половиной страницах судебного решения, вынесенного в июне прошлого года, и подведен итог: «Таким образом, в отсутствие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию использование объекта запрещено».

После этой фразы на середине 7-й страницы следует неожиданный разворот: «Вместе с тем суд считает основополагающим для определения виновности следующие обстоятельства».



И на последней, 8-й, странице мотивировочной части решения суда рассказывается про выводы работников МЧС, исследовавших причины пожара. Они перечеркивают главное — причинно-следственную связь между пожаром и поспешным размещением на складе мороженой рыбы.



«Наиболее вероятной причиной возникновения пожара является физический взрыв в результате деформации аэрозольного баллона, который был обнаружен в пространстве конструкции сэндвич-панели в очаге пожара. Установить причины воспламенения <…> не представилось возможным. Постановлением МЧС об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления вина ответчиков не установлена <…> Суд приходит к выводу об отсутствии <…> доказательств, свидетельствующих о наличии противоправных действий со стороны ответчиков, их вины в причинении ущерба в результате пожара, а также причинно-следственной связи между действиями ответчиков и причинением ущерба истцам», — подвел итог арбитражный суд.



«Эксклюзив» всё сделал неправильно — нельзя размещать груз на недостроенном складе. Но причиной пожара стал непонятно кем забытый аэрозольный баллончик, который непонятно почему взорвался. «Русич-Шушары» ни при чем по той же причине. Они, конечно, несут ответственность за свой недостроенный объект — но не за баллончик же, забытый непонятно кем и взорвавшийся непонятно почему. Такова логика петербургского арбитража.

Спорная, кстати, логика. В последних числах октября Тринадцатый арбитражный апелляционный суд полностью отменил это решение и постановил взыскать с «Эксклюзива» и «Русич-Шушар» 387 млн рублей из предъявленных 897, приняв во внимание поспешность размещения рыбки на недостроенном складе, а не загадочное возгорание рокового баллончика. Но кассационная инстанция опять склонилась в пользу баллончика и вернула законную силу первому решению. Для FOR Group это почти точка — мало кто надеется на Верховный суд. Но до точки во всей связанной с пожаром истории пока далеко.



На портале «Электронное правосудие» зарегистрировано 10 связанных с тем пожаром споров, ответчиками в которых выступают «Эксклюзив» и «Русич-Шушары». Претензии предъявляют не только компании FOR Group — там сгорели товары и других владельцев. Общая сумма претензий приближается к 3,5 млрд рублей, в том числе 2,3 млрд «Эксклюзив» пытается взыскать с «Русич-Шушар». Пока слушание только двух дел завершено полностью, если не считать возможное вмешательство Верховного суда. Кроме постановления от 26 января, в конце прошлого года «Эксклюзив» взыскал с «Русич-Шушар» 50 млн рублей за так и не переданные ему из-за пожара 28 тыс. кв. м из арендованных 37,2 тыс.



В законную силу вступило решение ещё по одному спору, который тоже не закончен. В нём «Эксклюзив» не смог взыскать с владельца склада 91,5 млн рублей за сгоревшее во время пожара имущество — технику и материалы, необходимые для эксплуатации комплекса. Соответствующее решение вступило в законную силу в конце октября, но скоро пройдет проверку в кассации.



На текущий момент владельцы сгоревшей мороженой рыбы и арендатор склада взыскали с «Русич-Шушар» 94 млн рублей, но это только начало.

Владелец сгоревшего терминала ООО «Русич-Шушары» зарегистрирован в Москве в августе 2019 года. Компания полностью принадлежит известному столичному девелоперу Александру Ванчуре, которого отличает тяга к обособленной публичности. Он, пожалуй, один из немногих бизнесменов имеет собственный сайт, состоящий исключительно из его фотографии и биографической справки. У сайта нет реквизитов, с помощью которых можно было бы связаться с владельцем. В биографии подробно описаны достижения бизнесмена, в том числе сгоревший «новый мультитемпературный Логистический парк «Русич-Шушары» в г. Санкт-Петербург площадью более 54000 кв. м» — без сообщения о пожаре, естественно.



Генеральный директор «Русич-Шушар» Михаил Судницын от комментариев отказался, в УК «ФОР» к моменту публикации на предложение о комментариях не отреагировали. Генеральный директор «СК Эксклюзив» Константин Казекин имеет к «Русич-Шушарам» массу претензий.

— Решение суда относительно невиновности «СК Эксклюзив» вполне закономерно. В деле был второй ответчик — собственник склада «Русич-Шушары», на территории которого началось возгорание, и который не сумел его локализовать, в том числе в результате самовольного демонтажа систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения. Сгорело как наше имущество, так и имущество третьих лиц, в частности истцов. А «Русич-Шушары» незаконно вывезли с территории склада и утилизировали при невыясненных обстоятельствах пострадавшее в результате пожара имущество. Оценку этому сейчас дают компетентные органы. В части определения виновника наше мнение сходится с мнением истцов — вина «Русич-Шушар» очевидна. Но вот почему наши суды принимают такие решения, сказать не могу, — говорит глава «Эксклюзива».



Лев Годованник

