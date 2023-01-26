США объявили ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией. Об этом сообщил американский Минфин 26 января.
В отношении ряда лиц и компаний, которых Вашингтон связывает с «Вагнером», введены санкции.
В Минфине отметили, что ЧВК «Вагнер» получила такой статус в связи с деятельностью на Украине, а также в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Мали. Минфин утверждает, что в ЦАР бойцы ЧВК охраняют алмазные и золотые рудники, якобы отказав в доступе правительственным чиновникам ЦАР, которые хотели проинспектировать добычу полезных ископаемых.