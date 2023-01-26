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    США объявили ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией

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    США объявили ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией. Об этом сообщил американский Минфин 26 января.

    В отношении ряда лиц и компаний, которых Вашингтон связывает с «Вагнером», введены санкции.

    В Минфине отметили, что ЧВК «Вагнер» получила такой статус в связи с деятельностью на Украине, а также в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Мали. Минфин утверждает, что в ЦАР бойцы ЧВК охраняют алмазные и золотые рудники, якобы отказав в доступе правительственным чиновникам ЦАР, которые хотели проинспектировать добычу полезных ископаемых.

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    ЧВК ВагнерСанкцииСанкции США
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