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    ТАСС: Верзилову* предъявили обвинение по делу о фейках про армию за посты о Буче

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    Петру Верзилову*, издателю «Медиазоны»** (иноагенты), заочно предъявили обвинение в распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Как пишет 26 января ТАСС со ссылкой на источник, уголовное дело было возбуждено из-за публикаций о событиях в Буче.

    СК считает, что своими постами Верзилов «создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции на Украине».

    За распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти ему может грозить наказание вплоть до лишения свободы сроком от пяти до 10 лет.

    2 ноября 2022 года стало известно, что Верзилов объявлен в розыск по статье о фейках про армию, тогда он был в статусе подозреваемого.

    «Фонтанка» сообщала, что в 2021 году Верзилов попал в базу розыска МВД по уголовному делу о сокрытии двойного гражданства (дело было возбуждено в июле 2020 года из-за наличия у него паспорта Канады). 2 января 2023 года Басманный районный суд отказал следствию в заочном аресте Верзилова по данному делу.

    * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

    ** СМИ, выполняющее функции иноагента в России.

    Петр Верзилов — участник арт-групп «Война» и Pussy Riot. В 2014 году он начал издавать «Медиазону». В сентябре 2021 года Минюст включил издание, главного редактора и издателя в реестр СМИ-иноагентов.

    В 2008 году он прославился перформансом с половым актом в здании Биологического музея им. Тимирязева, который был посвящен грядущим выборам и кандидату Дмитрию Медведеву. Спустя десять лет Верзилов с участницами Pussy Riot выбежал на поле во время финала матча ЧМ по футболу в Москве. Через два месяца его госпитализировали в тяжелом состоянии с подозрением на отравление. Верзилова перевезли лечиться в госпиталь Charite в Берлин, где через два года со схожими симптомами будет находиться Алексей Навальный.

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