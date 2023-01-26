ТАСС: Верзилову* предъявили обвинение по делу о фейках про армию за посты о Буче

Петру Верзилову*, издателю «Медиазоны»** (иноагенты), заочно предъявили обвинение в распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Как пишет 26 января ТАСС со ссылкой на источник, уголовное дело было возбуждено из-за публикаций о событиях в Буче.

СК считает, что своими постами Верзилов «создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции на Украине».

За распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти ему может грозить наказание вплоть до лишения свободы сроком от пяти до 10 лет.

