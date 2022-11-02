RT: Верзилов* объявлен в розыск по статье о фейках про армию

Издатель «Медиазоны»* (иноагент) Пётр Верзилов* (иноагент) объявлен в розыск по новой статье, сообщает 2 ноября RT в своём телеграм-канале со ссылкой на источник.
По данным агентства, предположительно, он подозревается в распространении фейков о Вооружённых силах России. Максимальное наказание по статье о фейках про армию (207.3 УК РФ) - 15 лет лишения свободы.
«Ведомости» со ссылкой на МВД тоже пишут об объявлении Верзилова* в розыск по уголовное статье.
В 2021 году он попал в базу розыска МВД по уголовному делу о сокрытии двойного гражданства (дело было возбуждено в июле 2020 года из-за наличия у него паспорта Канады).
Петр Верзилов* — участник арт-групп «Война» и Pussy Riot. В 2014 году он начал издавать «Медиазону»*. В сентябре 2021 года Минюст включил издание, главного редактора и издателя в реестр СМИ-иноагентов.
* Издание «Медиазона» и его издатель Петр Верзилов внесены Министерством юстиции РФ в реестр иноагентов.