RT: Верзилов* объявлен в розыск по статье о фейках про армию

Издатель «Медиазоны»* (иноагент) Пётр Верзилов* (иноагент) объявлен в розыск по новой статье, сообщает 2 ноября RT в своём телеграм-канале со ссылкой на источник.

По данным агентства, предположительно, он подозревается в распространении фейков о Вооружённых силах России. Максимальное наказание по статье о фейках про армию (207.3 УК РФ) - 15 лет лишения свободы.



«Ведомости» со ссылкой на МВД тоже пишут об объявлении Верзилова* в розыск по уголовное статье.

