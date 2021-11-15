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МВД объявило в розыск издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова**

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МВД объявило в розыск издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова**. Об этом свидетельствуют данные базы разыскиваемых министерством преступников от 15 ноября.

Фото: скриншот с сайта мвд.рф
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«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — гласит ответ из базы на запрос. О какой статье идет речь — не говорится.

Судя по записям в Instagram Верзилова, около месяца назад он находился в Лос-Анжелесе в США.

При этом по данным «Медиазоны», издателя объявили в розыск еще полгода назад — из-за уголовного дела о втором, канадском паспорте.

Ранее Верзилову предъявили обвинение в том, что он не уведомил о наличии второго гражданства. По версии следствия, канадское гражданство он приобрел не позднее декабря 2014 года.

«Фонтанка» писала, что в конце сентября Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иноагентов, издание «Медиазона»*. В список также вошли издатель «Медиазоны» Петр Верзилов** и главный редактор Сергей Смирнов***.

* Издание признано Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

** Включен Минюстом РФ в список физлиц — СМИ-иноагентов.

*** Включен Минюстом РФ в список физлиц — СМИ-иноагентов.

Фото: скриншот с сайта мвд.рф

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Комментарии (5)

Slavan118
Мвд* обьявило в розыск** владельца Медиазоны Петра Верзилова
Вот так лучше.
260563251
"издатель медиазоны". Как будто у Петра нет других стижений..., ну, типа акции на Литейном или фильма в Кунсткамере...
Общество должно знать и помнить своих героев.
sakorol
У Пети жизнь удалась
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