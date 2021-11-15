МВД объявило в розыск издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова**. Об этом свидетельствуют данные базы разыскиваемых министерством преступников от 15 ноября.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — гласит ответ из базы на запрос. О какой статье идет речь — не говорится.



Судя по записям в Instagram Верзилова, около месяца назад он находился в Лос-Анжелесе в США.

