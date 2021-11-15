МВД объявило в розыск издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова**. Об этом свидетельствуют данные базы разыскиваемых министерством преступников от 15 ноября.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — гласит ответ из базы на запрос. О какой статье идет речь — не говорится.
Судя по записям в Instagram Верзилова, около месяца назад он находился в Лос-Анжелесе в США.
При этом по данным «Медиазоны», издателя объявили в розыск еще полгода назад — из-за уголовного дела о втором, канадском паспорте.
Ранее Верзилову предъявили обвинение в том, что он не уведомил о наличии второго гражданства. По версии следствия, канадское гражданство он приобрел не позднее декабря 2014 года.
«Фонтанка» писала, что в конце сентября Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иноагентов, издание «Медиазона»*. В список также вошли издатель «Медиазоны» Петр Верзилов** и главный редактор Сергей Смирнов***.
* Издание признано Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.
** Включен Минюстом РФ в список физлиц — СМИ-иноагентов.
*** Включен Минюстом РФ в список физлиц — СМИ-иноагентов.