Басманный суд отказал СК в ходатайстве об аресте Петра Верзилова*

Следственный комитет в первый рабочий день 2023 года обратился в Басманный районный суд с ходатайством об избрании меры пресечения признанному иноагентом Петру Верзилову.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе суда, в удовлетворении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заочного ареста было отказано.



По данным СМИ, арестовать Верзилова просили в рамках дела о двойном гражданстве.

С основаниями такого решения можно будет ознакомиться, когда на сайте суда будет опубликован соответствующий акт.



Создателя «Медиазоны»** объявили в международный розыск в ноябре прошлого года. Запись об этом была опубликована на сайте МВД.

