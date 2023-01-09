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    Басманный суд отказал СК в ходатайстве об аресте Петра Верзилова*

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    Следственный комитет в первый рабочий день 2023 года обратился в Басманный районный суд с ходатайством об избрании меры пресечения признанному иноагентом Петру Верзилову.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе суда, в удовлетворении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заочного ареста было отказано.

    По данным СМИ, арестовать Верзилова просили в рамках дела о двойном гражданстве.

    С основаниями такого решения можно будет ознакомиться, когда на сайте суда будет опубликован соответствующий акт.

    Создателя «Медиазоны»** объявили в международный розыск в ноябре прошлого года. Запись об этом была опубликована на сайте МВД.

    Как позже выяснили СМИ, в отношении него было возбуждено уголовное дело о фейках про армию.

    * Издание «Медиазона» и его издатель Петр Верзилов внесены Министерством юстиции РФ в реестр иноагентов.

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