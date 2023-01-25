Со снятой «кожей». Как выглядит внедорожник после встречи с уборочным КАМАЗом

Дорожный комитет Ленобласти 25 января показывает в своём телеграм-канале, как выглядит легковая машина после встречи с уборочной техникой. Скорости были небольшие, но внедорожник Mitsubishi Outlander полностью «потерял лицо».
В пресс-службе комитета «Фонтанке» пояснили, что ДТП случилось в начале месяца в Кузьмолово. КАМАЗ дорожных служб выезжал на дорогу с территории базы и получил удар. Никто не пострадал. «Возможно, водитель кроссовера не заметил (хотя сложно не заметить на дороге рыжего бегемота). Да ещё и с длиннющим отвалом», — отмечают в комитете.
Вообще ДТП с дорожной техникой случаются, хотя и нечасто.
«Сама по себе она не сильно поворотлива и имеет много слепых зон, поэтому зачастую лучше пропустить или аккуратно объехать. Не стоит и прижиматься: во-первых, не видно, во-вторых, вполне реально могут зацепить ножом. Особенно это актуально, когда работает грейдер. Он длинный и медленный», — отмечают дорожники.