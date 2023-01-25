Живет на одну зарплату в панельке: как Росстат увидел рядового петербуржца через призму переписи

Фото: Александр Миридонов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Росстат опубликовал итоги переписи населения, которая проводилась в 2020–2021 годах. Он делал это постепенно, и к 2023 году картинка сложилась — уж какая есть. «Фонтанка» пролистала десятки исполинских отчетных таблиц и составила портрет типичного петербуржца.





Сразу отметим очевидное: к последней переписи у демографов много вопросов, поэтому не рекомендуется воспринимать все статистические выкладки как истину в первой и последней инстанции. Но портрет со стороны получился любопытный.



Всего в Петербурге, по данным переписи, живут 5 601 911 человек. Хотя на самом деле даже в Смольном давно оперируют числом более 7 млн. Большая часть горожан обитает в Приморском, Калининском, Выборгском и Невском районах.

Женщин — 3,07 млн ( 54,9 % ), так что зафиксируем: типичный петербуржец — это скорее петербурженка.



Средний возраст жителей города— 42,4 года. Женщины живут дольше мужчин, поэтому средний возраст представителя «сильного пола» в Петербурге — 39,4 года, «слабого» — 44,8 года. Разрыв в численности между полами резко начинает расти в пользу женщин уже начиная с 50-летнего возраста. А в промежутке 80–84-х лет он превращается в пропасть: на 38 тысяч живущих мужчин приходятся 105 тысяч женщин.



Подавляющее большинство петербуржцев — 4,5 из 4,6 млн человек — указали родным языком русский. По 11 тысяч назвали украинский и азербайджанский, почти 8 тысяч — таджикский. 347 тысяч человек в Петербурге владеют также английским языком, и почти 124 тысячи из них используют его в повседневной жизни. 20 тысяч знают французский, немецкий — 48 тысяч, украинский — 21 тысяча.



Высшее профессиональное образование есть у 1,28 млн жителей Петербурга. Еще у 1,21 — среднее профессиональное. 149 тысяч петербуржцев поступали в вуз, но не окончили его.



У большинства петербуржцев — 4 млн человек — источник средств к существованию один, и у 2,4 млн человек это заработная плата. Конкретный размер в переписи не уточняли, но, по данным комитета по экономической политике и стратегическому планированию Смольного, среднемесячная номинальная заработная плата в Петербурге выше 81 тысячи рублей.



Еще 83 тысячи горожан указали, что они самозанятые и предприниматели. 36 тысяч — живут на сбережения, дивиденды, ссуды, проценты. 15 тысяч получают средства к существованию от сдачи в аренду недвижимости. На доходы с патентов и авторских прав живут 2,6 тысячи человек. Откуда берут деньги остальные, которые не указали ничего про доходы, — загадка для демографов и налоговиков.



Всего в Петербурге 4,8 млн жителей старше 16 лет. Из них 1,7 млн — в зарегистрированном браке, еще 160 тысяч — в «гражданском». Разведенных официально, разошедшихся и вдовых — 822 тысячи. Из 1,4 млн домохозяйств в 509 тысячах есть дети младше 18 лет; большинство — 320 тысяч — имеют одного ребенка. Двоих — 150 тысяч. С тремя и более детьми живут 38 тысяч. Согласно переписи, большинство женщин впервые родили в 20–29 лет.

Регистрацию в Петербурге указали 2,4 млн человек, из которых 2,2 млн живут по прописке. Не имеют регистрации по месту жительства — 215 тысяч.



Если возвращаться к вопросам, которые возникают к результатам: в Петербурге, по данным переписи, всего 6,5 тысячи мигрантов. Большая часть из стран СНГ, но есть и 159 китайцев. Хотя на самом деле еще год назад было известно, что речь идет о более чем 300 тысячах.



Большая часть населения Петербурга — 5 млн из 5,6 млн человек — проживает в отдельных квартирах, 110 тысяч — в индивидуальных домах, 240 тысяч — в коммунальных квартирах, 115 тысяч — в общежитиях. Если о квартирах, то это преимущественно от 40 до 79 квадратных метров. Половина — в домах из панелей и блока, чуть меньше половины — в кирпичных и каменных. У остальных монолитные и деревянные. Типичный петербуржец обитает в двухкомнатной или трехкомнатной квартире.



Есть в городе и целых 32 бездомных, если верить переписи. И минимум 50 тысяч, по данным «Ночлежки», на март 2022 года.

Откуда такие расхождения — секрет Полишинеля. «Фонтанка» рассказывала, как проходила перепись населения в Петербурге: участие от населения требовалось, судя по всему, не всегда, хотя контролеры Росстата отрицали существование каких-либо баз для удаленного заполнения анкет. Многие демографы возмущены переписью и прямо называют ее данные выдуманными. Почему результаты выполненной за 33 млрд работы не устраивают профильных специалистов и как они уже сказались на мобилизации, читайте в разборе «Фонтанки».



Илья Казаков, «Фонтанка»

